75 Jahre Kriegsende: Die Russen sind da

Die Lebenserinnerungen, die wir hier veröffentlichen, stammen von Julie Gutowski-Barczyk, die im Jahr 1900 in Kulessen geboren wurde, einem kleinen Dorf im nordöstlichen Masuren (heute Kulesze). Sie ist die Großmutter von Suse Schumacher, die in Berlin als Psychologin und Coachin arbeitet und derzeit auch mit ihrem Mann Hajo Schumacher im Morgenpost-Podcast „Wir gegen Corona“ zu hören ist. Suse Schumacher fand vor einigen Jahren in den Unterlagen ihres Vaters ein Manuskript, mit dem ihre Mutter die Sütterlin-Aufzeichnung Julie Gutowski-Barczyks für die Nachwelt gesichert hatte. Mit ihnen lässt sich die Lebensgeschichte einer Frau nachvollziehen, die 1929 nach Berlin zog und das Kriegsende 1945 aus nächster Nähe miterlebte – ein anrührendes Zeugnis für das, was vor 75 Jahren in der Hauptstadt geschah. In dieser Folge, geschrieben 1946/47, setzt die Autorin ihre Erinnerungen an die Bombennächte fort.

An diesem Sonntage kommen zwei Kameraden von meinem Mann und bringen mir die Nachricht, dass er bei Erkner gefallen sei. Schon bei der ersten Feindberührung wäre der linke Flügel seiner Volkssturmkompanie* aufgerieben und er war dabei. Die zwei Männer haben sich „abgesetzt“ und sind auf abenteuerlichen Wegen nach Berlin zurückgekommen, müssen sich aber sofort wieder zur Verteidigung der Stadt bereitstellen.

Haben wir geweint bei der Todesnachricht? Ich weiß es nicht mehr. Wir trugen Betten, das Sofa und Sitzgelegenheiten nach unten. Bisher hatte es noch ein wenig Wasser im Keller gegeben, jetzt war auch das versiegt, und wir trugen es uns mit Eimern und Waschkesseln von der Pumpe her. Unsere Stadt war belagert, und der Keller sollte bis auf weiteres unser Lebensraum werden. Wir haben ihn in den nächsten Tagen auch kaum mehr verlassen. Einmal versuchte ich noch, in meiner Wohnung Wasser zu wärmen, um den Säugling zu baden, auch eine Mahlzeit wollte ich meinen Lieben bereiten.

Erika kam mit dem Kind auf dem Arm nach. Wir standen eben auf dem Korridor vor der Küchentür beisammen, da gab es einen ohrenbetäubenden Einschlag. Genau über unseren Köpfen war ein Artilleriegeschoß geborsten. Es hatte das Dach und die vierte Etage durchschlagen und war über unserer Decke krepiert. Uns waren Bade- und Eßgelüste vergangen, demütig landeten wir wieder im Schoße der Hausgemeinschaft.

Wie im Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, dass der Bäcker gegenüber Brot gebacken hätte. Trotz des stundenlangen Anstehens im schweren Beschuss kam Elisabeth mit einem noch heißen Brot an. Von der Pumpe wurden Verwundete hergebracht. Wir waren nun schon mehrere Tage im Keller, aber so recht wussten wir nicht, ob es Tag oder Nacht war. Wer konnte mit Bestimmtheit das Datum des jeweiligen Tages nennen? Es muss der 26.4.1945 gewesen sein, da mischten sich in den Kampflärm fremde Laute vor unserer Tür. Ich ging vor den Kellereingang, der Morgen graute, die Russen waren da. Die ersten rannten mit vorgehaltenen Maschinenpistolen durch die Kellerräume. „Keine Angst haben“, rufen sie uns zu, „wir suchen deutsche Soldaten.“

Dolmetscherdienst für die „Befreier“

Zwei Männer aus unserer Hausgemeinschaft stehen mit erhobenen Armen, während die „Befreier“ ihre Kleider abtasten und die deutschen „Uri“ (die Armband- und Taschenuhren) ihre Besitzer wechseln. „Du Stuurm“ (Volkssturm) schreien sie unseren von seiner schönen goldenen Sprungdeckeluhr befreiten Nachbarn an. Die Männer sind leichenblass und zittern. Nun kommen mir meine russischen Sprachkenntnisse zugute: „Er war zu fett, man hat ihn d.u. (dienstunfähig) geschrieben.“ Die Russen lachen, und vorerst können die Bedrängten wieder zu uns kommen. Sie sind beide über 50 Jahre alt. Später wird alles, was sich Mann nennt, herausgeholt. Barrikaden sind zu beseitigen, Tote zu bergen. Ich werde nun laufend als Landsmännin zu Dolmetscherdiensten geholt. Von der Straße werden Leute hereingebracht und verhört. Ein älterer Eisenbahner in Uniform ist in Todesgefahr. Welche Kraft half mir den Mann „herauszuhauen“? Er blieb, nachdem man ihn laufen ließ, bei uns. Ich habe ihn auch noch mit Essen versorgen können. Der russische Kommissar tut wohlwollend. Zwar müssen wir unseren Luftschutzkeller räumen, da in diesem eine Nachrichtenvermittlung und ein Gefechtsstand eingerichtet werden, aber in dem uns angewiesenen kleineren Raum soll uns kein Haar gekrümmt werden.

Es sind 16 Frauen, die ich zu schützen habe. Ich habe mir einen Korbsessel vor die Tür gestellt und weiche nicht von meinem Wächterposten. Im großen Keller nebenan hören wir die Frauen schreien, man holt mich zu Hilfe. Manchmal gelingt es mir eine Gefahr abzuwenden, öfter müssen die Opfer mit vor Angst irren Blicken den wilden Gesellen folgen. Da ist das 18-jährige Mädchen, das von der Seite des bei der Marine erblindeten Verlobten immer wieder fortgeholt wird. Ihr Gesicht ist geschwollen vom Weinen. 50-jährige Frauen und ältere müssen mit. Gewaltsamer Widerstand wäre Wahnsinn. Da ist das Fräulein B. Sie windet sich in hysterischen Krämpfen, fiebert, erbricht, hat Nasenbluten. Der Russe zerrt sie am Arm. „Mitkommen, ich Doktor.“ „Sie ist wirklich schwer krank“, versuche ich dem Soldaten klar zu machen. Es gelingt mir. Er lässt von seiner Beute ab und entfernt sich.

„Frau Gutowski, kommen Sie schnell zu uns. Frau W. ist vergewaltigt worden.“ Ich laufe, finde weinende Frauen, die Betroffene schluchzt zum Herzzerbrechen. „Mein Mann, ich kann doch meinem Mann nicht mehr unter die Augen treten.“ Ich ergreife ihre Hand, wir finden in einem Raum mehrere höhere Offiziere. Der Hauswart hat sich diesen Keller fast komfortabel mit Polstermöbeln eingerichtet. Ich muss mein Wörterbuch zur Hand nehmen, um die eben begangene Scheußlichkeit zu übersetzen. Sie sind ungnädig, ich habe sie in ihrem Trinkgelage gestört. „Wie alt ist die Frau?“ „30“, sage ich. „Dann stirbt sie nicht daran.“ Ich nehme die Verstörte mit in unsere Kellergemeinschaft. Die „Befreier“ plündern im Siegestaumel, die Taschen sind voll Schmuck, die Handgelenke oft mit mehreren Armbanduhren versehen. Hausrat, Kleider, Wäsche türmt sich in den Gängen. Koffer liegen aufgeschnitten.

Unsere Lebensmittel, die wir sorgfältig im Keller bargen, zertreten, verunreinigt. Ein im Haus wohnender Musiker sieht seine geliebten wertvollen Instrumente misshandelt. Auf den Treppenstufen sitzen die Fremden und holen mit den Fingern eingemachtes Obst aus dem Weckgläsern. Wann sahen wir die letzten Zigarren, so gute mit Bauchbinde? Kistenweise gehen sie reihum bei den Siegern. Und soviel Wein und Schnaps! Unser Baby macht uns Kummer. Er weint und will die Muttermilch nicht mehr nehmen. Andere Milch haben wir nicht. Zwar war der Lebensmittelladen in den ersten Tagen voll mit Büchsenmilch, aber der Inhaber hart und unerbittlich. Es wäre nichts aufgerufen, und das Kind ist aus einem anderen Stadtteil und ihm unbekannt. Reisemarken will er auch nicht.

Die Apotheke hat Soxhletmilch, ich flehe händeringend um eine Büchse. „Ärztliches Attest?“, ich habe keins. Bedauerndes Achselzucken. Dann muss das Kind sterben, sage ich nun schon mit Tränen. „Es stirbt sich nicht so leicht“, sagt der Gemütsmensch. Nun ist der Feind da, die Belagerung auf ihrem Höhepunkt. Wer mag in den Genuss so lebenswichtiger Dinge gekommen sein? Die Russen? Andere Plünderer? Oder vernichteten Bomben, was wir so dringend benötigten?

Das Wimmern des Kindes veranlasst die 22-jährige Mutter, meine älteste Tochter, ihr Versteck zu verlassen. Sie irrt durch das brennende berstende Charlottenburg, immer Deckung suchend, von Todesgefahren umgeben. Sie findet in der Nähe des Amtsgerichts eine andere Mutter, die ihr eine Büchse Milch ablässt. Sie kommt lebend wieder, war aber viele Stunden fort, und wir haben um sie gebangt. An unserer Pumpe sah sie Tote liegen, diese Lebensquelle wird unter schwerem Beschuss gehalten. Vor unserem Haus steht ein schweres Geschütz, vier Schuss nacheinander lassen das Haus erbeben.

*Diese Nachricht von Heinrich Gutowskis „Heldentod“ war falsch. Er starb am 23. Januar 1948 in Berlin.

