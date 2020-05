SPD-Landesvorstand stellt sich gegen Finanzsenator

Der SPD-Landesvorstand hat sich am Montag gegen die Pläne von Matthias Kollatz gestellt, in den Nachtragshaushalt auch Einsparvorgaben aufzunehmen. Mehrere Bezirksverbände hatten entsprechende Anträge eingebracht, die eine breite Mehrheit fanden. „Sparen in der Krise ist das falsche Signal“, war ein Papier aus Mitte überschrieben.

Kollatz hatte Ende vergangener Woche die Landes- und Bezirkspolitiker aufgeschreckt mit seiner Ankündigung, von den zwölf Bezirken einen Spar-Beitrag von insgesamt 165 Millionen Euro zu verlangen. Insgesamt soll der beschlossene Landeshaushalt für 2020 und 2021 um 500 Millionen Euro pro Jahr gekürzt werden. Ursprünglich hatte der Senator aber nach Informationen aus Parteikreisen deutlich höhere Sparbeiträge verlangt, diese aber schon abgeschwächt.

Falsche Botschaft, jetzt über das Sparen zu reden

„Der Finanzsenator versucht, das Geld bei den Bezirken zu holen, das wird nicht gehen“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Iris Spranger. Jeder wisse aber, dass man einer solchen Krise mit einer höheren Neuverschuldung begegnen müsse. Dass es fünf Milliarden Euro sein werden, wie der Finanzsenator schätzt, erwartet Spranger nicht unbedingt. Große Teile der Corona-Kosten würden vom Bund übernommen.

Auch andere Sozialdemokraten stellten klar, dass es keine Einschnitte in die von den Bezirken erbrachten Angebote für Familien oder Jugendliche geben dürfe. Auch SPD-Finanzpolitiker halten es für eine falsche Botschaft, jetzt über das Sparen zu reden und nicht darüber, wie die Wirtschaft wieder ans Laufen gebracht werden könne.

Die SPD befürchtet, mit einer wieder aufgelegten Sparpolitik auch in der rot-rot-grünen Koalition in die Isolation zu geraten. Denn die Bündnispartner zeigen keine Bereitschaft, in der Krise Kürzungen umzusetzen. CDU-Landeschef Kai Wegner forderte vom Senat einen „ehrlichen Kassensturz“. Ohne Neuverschuldung werde es nicht gehen, sagte Wegner. Es sollte anderswo eingespart werden, aber nicht bei den Bezirken.