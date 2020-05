U6 nach Süden hält nicht am Platz der Luftbrücke

U-Bahnfahrgäste, die aus dem Stadtzentrum kommend am Platz der Luftbrücke aussteigen wollen, müssen in den kommenden acht Monaten einen Umweg einplanen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erneuern den Bahnsteig auf dem U-Bahnhof am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Die Züge der U-Bahnlinie U6 in Richtung Alt-Mariendorf halten deshalb von Montag dieser Woche an bis zum 1. Februar 2021 nicht an der Station.

Während der Arbeiten erneuert die BVG die Bahnsteigplatten, gleichzeitig soll der Bahnhof barrierefrei ausgebaut werden. Dafür erhält die Station ein Blindenleitsystem, zudem erhält der Bahnhof zwei neue Aufzüge, die den Bahnsteig mit der Zwischenebene sowie von dort aus mit dem Straßenniveau verbinden.

Um den Bahnhof zu erreichen, empfiehlt die BVG bis zum U-Bahnhof Paradestraße zu fahren und dort die Bahn in die entgegengesetzte Richtung zu nehmen. Im Anschluss an die Bahnsteigsanierung in Richtung Alt-Mariendorf wird auch die andere Seite des Bahnsteigs gesperrt – und dafür entsprechend gesperrt werden müssen.

Die BVG erneuert in den kommenden Jahren den ganzen U-Bahnhof Platz der Luftbrücke. Zusätzlich zu den Bahnsteigsanierungen wird ein komplett neuer Zugang mit Treppen entstehen der zum Mehringdamm/Ecke Dudenstraße führt. Ebenso werden Diensträume sowie Kioske abgerissen und neu aufgebaut. Auch an den bestehenden Treppenanlagen soll in dieser Zeit gearbeitet werden.

BVG arbeitet auch an der U5

Nicht nur entlang der U-Bahnlinie U6 wird gebaut. Auch an der U5 arbeitet die BVG. Dort laufen die Vorbereitungen für den im Dezember geplanten Lückenschluss mit der U55 auf Hochtouren. Nun werden dafür zwischen den U-Bahnhöfen Weberwiese und Alexanderplatz Kurzschlussversuche für die Fahrstromversorgung durchgeführt. Zudem überprüft die BVG das elektronische Stellwerk am Alexanderplatz.

Die Kurzschlussversuche werden am Mittwoch, den 13. Mai und am Donnerstag, den 28. Mai jeweils in der Zeit von 22:00 Uhr bis 3:30 Uhr durchgeführt. In beiden Nächten fahren ersatzweise Busse zwischen den U-Bahnhöfen Alexanderplatz und Weberwiese. Von dort bis zum S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee besteht ein Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt.

Um das elektronische Stellwerk am Alexanderplatz zu prüfen, muss der Verkehr auf der Linie U5 von Donnerstag, 14. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2020 zwischen den Bahnhöfen Strausberger Platz und Alexanderplatz unterbrochen werden. Ersatzweise fahren Busse. Diese halten allerdings nicht am U-Bahnhof Schillingstraße sondern an der Tramstation „Büschingstraße“. Zwischen den Stationen Frankfurter Allee und U Frankfurter Tor und von dort zum Strausberger Platz pendeln die U-Bahnen im Zehn-Minuten-Takt.