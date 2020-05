Rückkehr zur Schule bringt Eltern und Lehrer in Bedrängnis

Berlin. Dass die Erstklässler einfach so alle am gestrigen Montag in die Schule zurückkehren konnten, hat nicht geklappt. Sie kommen erst nach und nach in dieser Woche, denn „drei Arbeitstage Vorlauf“ brauche es eigentlich, um das zu organisieren, sagt Schulleiterin Janett Hartig. Sie steht vor ihrer Grundschule am Kollwitzplatz und berichtet Dirk Stettner, dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, von ihren Problemen. Die sind manchmal ganz konkret: Es gibt kein warmes Wasser in der Grundschule. Das ist schlecht für die Hygiene.

Am letzten Donnerstag hatte sie als Sprecherin von „Schule akut“, einem Zusammenschluss Pankower Grundschulen, Senatorin Sandra Scheeres (SPD) eine interne Mail geschickt. Darin wurde gefordert, die Erstklässler eine Woche später, ab dem 18. Mai, kommen zu lassen. So weit ging man in der Senatsverwaltung für Bildung nicht, aber man „präzisierte“ nochmal, dass jede Schule selbst entscheiden könne, wann in der Woche die Erstklässler zurückkehren. Das sei eine Hilfe gewesen, sagt Hartig. „Doch für die Eltern war es oft nicht ganz klar.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Präsenzunterricht in Coronazeiten ist ein Kraftakt

Welch ein Kraftakt der Präsenzunterricht in Coronazeiten ist, sieht man allein an den Zahlen: eine sechste Klasse hier hat 28 Kinder, da wird nun gedrittelt– drei Gruppen á neun Kinder. Die wollen alle in einem eigenen Raum untergebracht und mit dem gleichen Stoff betreut werden. „Aber ich kann meine Lehrer ja nicht dritteln.“ Die Motivation sei sehr hoch im Kollegium, die Unterstützung durch den Bezirk Pankow sei auch groß. Nun gehe es darum, gemeinsam und auf Augenhöhe zu agieren: Schule, Schulaufsicht, Senatsverwaltung. „Ein Schulterschluss“, so ihr Wunsch.

Von dem medialen Hin und Her, wann die Erstklässler nun kommen, hat man dagegen bei der Galilei-Grundschule am Halleschen Tor nicht viel mitbekommen. „Ich musste meine Eltern anrufen und sagen, dass es wieder losgeht“, erzählt Heidi Discher, die Ansprechpartnerin für den Berliner Grundschulverband. Auch hier tauchen die Erstklässler erst im Laufe der Woche auf. Ähnlich wie die Schulleiterin Hartig ist auch die Lehrerin Heidi Discher nicht glücklich darüber, dass die „Schuleingangsphase“ nun wieder in eine erste und eine zweite Klasse unterteilt wird. „Das ist furchtbar“, meint Discher – ginge aber offenbar momentan nicht anders. Sie versucht, es gelassen zu nehmen.

Unterricht fällt für den einzelnen Schüler nur noch knapp aus

Viele Schulen planen, nun zügig alle Jahrgänge in die Schule für Präsenzunterricht zurückzuholen. Die Schüler brauchen die direkte Ansprache. Das bedeutet allerdings, dass der Unterricht für den einzelnen Schüler nur noch knapp ausfällt. An zwei Tagen Unterricht von 11 Uhr bis 12.30 Uhr oder nur an einem Tag für drei Stunden. „Das bringt viele Eltern in Not“, berichtet Ulrike Kipf, Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Steglitz-Zehlendorf. Arbeitgeber würden oft davon ausgehen, dass die Schule nun wieder begonnen habe, der Arbeitnehmer also wieder voll zur Verfügung steht. Zwar wurde die Notbetreuung in den Grundschulen ausgebaut, aber nicht jeder hat ein Anrecht darauf. Außerdem führt auch die verstärkte Notbetreuung zu mehr Druck auf dem Personal.

„Einige Lehrkräfte haben die Belastungsgrenze überschritten“, heißt es in einem Schreiben von Elternvertretern einer Pankower Grundschule. „Sie müssen Präsenz-, Fernunterricht und die Notbetreuung stemmen sowie die Vertretung von Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, übernehmen.“ Auch wird überdeutlich, wo die Probleme beim digitalen Unterricht liegen. „Es herrscht ein großer Wildwuchs – bis zu 20 (!) verschiede Tools werden aktuell von Lehrern genutzt.“ Bislang gibt es keine Positivliste der Senatsverwaltung für Bildung, welche digitalen Apps und Anbieter genutzt werden dürfen, die datenschutzrechtlich in Ordnung sind. Mancher Lehrer hat inzwischen Sorge, bald zusammengeschnitten und kommentiert als Youtube-Filmchen im Netz aufzutauchen. Allerdings: „Nicht alle Lehrer haben einen Computer zu Hause, nicht alle haben einen Internetzugang zu Hause“, mussten die Elternvertreter dieser Schule auch erfahren. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass Berlin zu lange die digitale Entwicklung vernachlässigt hat.

Auf der Homepage berichten Schüler vom Corona-Leben

An anderen Schulen sieht man, wie kreativ mit der Coronakrise umgegangen wird. So bietet die Ernst-Schering-Sekundarschule auf der Homepage eine Seite: „Best of: Meine Corona-Zeit“, die von Achtklässlern gestaltet wurde. Auf die Frage, wie der Tagesablauf jetzt aussehe, antworten die Schüler direkt. „Ich stehe auf und mache erst mal meine Hausaufgaben. 1 Stunde spielen, 1 Stunde aufräumen, dann wieder 1 Stunde Hausaufgaben machen. So sieht mein Tagesablauf aus. Ich würde lieber in die Schule gehen. Da lerne ich viel besser.“ In der Ernst-Schering-Schule kehren diese Woche – wie an allen weiterführenden Schulen – die siebten Klassen zurück. Auch dieser Entschluss wurde den weiterführenden Schulen erst am Mittwochabend und genauso überraschend verkündet. Deshalb beginnen beispielsweise in der Schering-Schule die Siebtklässler erst am Mittwoch.

In der Senatsverwaltung für Bildung zieht man eine positive Bilanz des gestrigen Tages – man habe in mehreren Bezirken nachgefragt, die Situation sei „entspannt“ und „die Stimmung gut“, so Sprecher Martin Klesmann. „Die Berliner Schulen öffnen sich geordnet für weitere Jahrgänge“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: