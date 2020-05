Hertha-Aufsichtsrat will "positive Arbeitskultur" fördern

Berlin. Marc Kosicke sieht bei Hertha BSC einen Nachholbedarf in Bereichen der "positiven Arbeitskultur" und will als künftiges Aufsichtsratmitglied auch als Vermittler auftreten. "Wenn Hertha auf mich zukommt und um ein Feedback oder einen Rat bittet, bin ich natürlich bereit. So arbeite ich ja ohnehin schon seit Jahren. Aber ich habe keine operativen Kompetenzen oder Tätigkeitsfelder", sagte der Berater der Top-Trainer Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann der Zeitung "Die Welt". Kosicke rückt wie der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann als Kandidat von Investor Lars Windhorst in das Kontrollgremium des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Die zuletzt turbulenten Zeiten bei der Hertha hat der 49-Jährige aufmerksam registriert. "Zu einer von meinen Aufgaben zählt es, auch als Mediator aufzutreten. Das heißt konkret, dass ich meinen Teil dazu beitrage, zwischen allen Beteiligten eine positive, konstruktive Arbeitskultur zu entwickeln. Die war augenscheinlich in den vergangenen Monaten nicht ganz so gegeben", sagte Kosicke.

Seinem künftigen Kollegen Lehmann attestierte er gute Eigenschaften, um für Hertha in der Kontrollrolle zu arbeiten. "Jens ist zwar ein streitbarer Geist, aber kein lauter Mensch. Ich glaube, dass Jens ein großes Fußballknowhow besitzt und international anerkannt ist. Es kann dem ganzen Projekt bei Hertha BSC nur zuträglich sein." Wichtig sei, dass er bei Hertha kein Gegeneinander gebe. Dies sei im Interesse von Windhorst als Investor.