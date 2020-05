Autofahrer rast mehr als 80 Stundenkilometer zu schnell

Berlin. Die Berliner Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn A111 920 Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Rekordhalter war ein Autofahrer, der am Sonntag mit Tempo 142 statt erlaubten 60 Stundenkilometern unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten kontrollierten am Sonntag für rund sechs Stunden und maßen bei mehr als 18 600 Fahrzeugen die Geschwindigkeit über Radarkontrollen. Statistisch registrierten sie pro Stunde durchschnittlich rund 150 Fahrzeuge, die zu schnell fuhren.

( dpa )