Cottbus. Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung einer Männergruppe in Cottbus angeschossen und am Bein verletzt worden. Beziehungsstreitigkeiten um eine Frau könnten der Grund für den gewaltsamen Streit gewesen sein, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Sechs Tatverdächtige im Alter von 20 bis 38 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Zeugen hörten am Sonntagabend auf der Elisabeth-Wolf-Straße Schüsse und alarmierten die Polizei.