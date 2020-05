Babynamen in Berlin: Das sind die beliebtesten Vornamen 2019

Berlin. Der beliebteste Babyname für Mädchen in Berlin ist im Vorjahr Hanna beziehungsweise Hannah gewesen. Bei Jungen war es Mohamed, auch in weiteren Schreibweisen wie Muhammed, Mohammad, Muhammet, Mohamad, Mohammed, Muhamed, Muhammad, Muhamet oder Muhamad. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Auf der Liste der häufigsten Erstnamen von Mädchen landeten Emilia und Emma auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Jungennamen folgten Noah/Noa und Luis/Louis auf den weiteren Plätzen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat für 2019 erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Früher war von den Sprachforschern vor allem eine Gesamtliste ausgewertet worden. Die Gesellschaft beruft sich auf Daten aus den Standesämtern, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt.

Beliebteste Vornamen in Brandenburg 2019: Emma und Ben

Die beliebtesten Babynamen in Brandenburg sind im Vorjahr Emma und Ben gewesen. Auf der Liste der häufigsten Erstnamen landeten bei den Mädchen Mia und Hanna/Hannah auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Jungennamen folgten Oskar/Oscar und Emil/Emile auf den weiteren Plätzen.

