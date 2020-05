Bei Stadionsperre: Hallescher FC in Leipzig oder Berlin

Halle. Fußball-Drittligist Hallescher FC soll bei einer Stadionsperre nach Leipzig oder Berlin ausweichen. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". In Sachsen-Anhalt sind Wettkämpfe bis 27. Mai untersagt, die 3. Liga soll bereits am 26. Mai wieder starten. Deshalb will das DFB-Präsidium auf seinem Bundestag am 25. Mai den Antrag stellen, notfalls in neutralen Stadien zu spielen. Für den HFC ist die Auswahl laut des Berichts schon getroffen worden, die genauen Stadien wurden nicht genannt. In Leipzig ist allerdings nur die Red Bull Arena drittligatauglich.

"Dem DFB ist es egal, ob wir auf dem Mond oder in Weißrussland spielen", sagte Präsident Jens Rauschenbach. Weißrussland ist das einzige europäische Land, in dem der Fußballbetrieb trotz der Coronavirus-Pandemie planmäßig und mit Zuschauern abläuft. Der HFC trainiert seit Sonntag in Kleingruppen. Mannschaftstraining ist ebenfalls bis zum 27. Mai untersagt.