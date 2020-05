Corona-Krise: Diese Menschen halten Berlin am Laufen

Berlin. Lisa-Maria Knauth kennt sich mit allen Arten von Krisen aus. „Neben der großen Corona-Krise gibt es auch viele kleine in den Familien, die wir betreuen“, sagt die 28-Jährige aus Friedrichshain. „Für Außenstehende und die Gesellschaft sind diese Probleme vielleicht nicht relevant, aber für die Minderjährigen, ihr Umfeld und für uns sind sie es.“ Denn für Lisa-Maria Knauth ist klar: „Der Kinderschutz kennt keine Pandemie namens Corona. Wir sind mit verstärkten Hygienemaßnahmen auch weiterhin für die Familien da und erreichbar. Und wir wollen auch weiterhin unsere Hilfe garantieren.“

Knauth arbeitet als Sozialpädagogin im Mädchennotdienst des Berliner Notdienst Kinderschutz, der sich als Teil des Jugendnotdienstes um die geschlechterspezifischen Probleme von jungen Heranwachsenden kümmert. „Als stellvertretende Jugendämter sind wir vor allem abends und am Wochenende im Einsatz“, sagt Knauth, „in unseren speziellen Bereich fallen dann etwa Zwangsverheiratungen oder sexueller Missbrauch.“ Neben einem umfassenden Beratungsangebot für Einrichtungen, Familien und Jugendliche bietet der Mädchennotdienst in Notlagen auch Unterkünfte für Mädchen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Homeoffice ist da nicht möglich, so Knauth, denn der direkte Kontakt zu den Familien und den Klientinnen ist entscheidend, um die nötige Hilfe zu leisten. „Die Krise trifft natürlich die, die ohnehin schon durch das soziale Raster fallen, am härtesten.“

In letzter Zeit häufen sich beim Notdienst auch Anrufe verzweifelter Familien, die es zu Hause nicht mehr aushalten und die Rat suchen, wie sie das Kontaktverbot gegenüber rebellischen Kindern erklären und möglichst konfliktfrei durchsetzen können. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Vermittlung von Schlafmöglichkeiten für jugendliche Obdachlose. „Wir alle hier hängen mit Leib und Seele an unserem Beruf“, sagt Lisa-Maria Knauth, „und wir freuen uns über jeden, vermeintlich noch so kleinen Erfolg. Wenn man etwa Kinder von der Straße holen kann, ist das immer toll. Das motiviert mich auch jetzt.“ Für die Zukunft hofft Lisa-Maria Knauth, dass die Gesellschaft aus den digitalen Defiziten, die die Corona-Pandemie gerade im deutschen Schulbereich offenbart hat, lernt. Und sie hofft, „dass die systemrelevanten Berufe auch im sozialen Bereich mehr gewertschätzt werden“. Dennis Meischen

Wie ein Friseursalon das Beste aus der Situation macht

Roy Enzmann, Chef eines Friseurladens an der Schlesischen Straße in Kreuzberg.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Die Ansage im März traf Roy Enzmann überraschend. „Unser Terminbuch war voll. Dann kam die Rede der Bundeskanzlerin. Wir hätten noch weiter Kundschaft empfangen dürfen. Aber am Tag darauf kamen kaum drei Besucher.“ Stattdessen klingelte im szenigen Salon „Artgerecht“ an der Schlesischen Straße 32 in Kreuzberg nun pausenlos das Telefon. „Die Anrufer sagten: Ich würde ja heute gern kommen. Aber ich traue mich nicht auf die Straße.“

Er habe es bewundernswert gefunden, dass die Menschen so verantwortungsvoll handelten. Aber für ihn wurde die Lage schnell brenzlig. Fünf Friseure hat der Chef von „Artgerecht“ angestellt. „Die volle Belegschaft war da. Aber keine Kunden.“ Sein Geschäft lebe vom Stammpublikum, von den Terminvereinbarungen. „Denn wir sind auf dem Hinterhof, zu uns kommt keine Laufkundschaft.“ Als auch er seinen Frisörsalon schließen musste, machte sich große Ungewissheit breit. „Aber: Wir sind Kämpfer, wir nahmen uns vor, das Beste aus der Situation zu machen.“ So drehte man Videos aus dem Laden, und überlegte, wie es nach der Wiedereröffnung weitergehen könnte.

Als es in der vergangenen Woche wieder losging, waren Enzmann und seine Kollegen daher bereit. Der 33-Jährige holte neue Mitarbeiter, teilte sein Team in täglich zwei Schichten. Statt zehn Stunden ist der Laden jetzt 14 Stunden besetzt. Von acht bis 22 Uhr. So könne er wieder die gleiche Zahl Kunden bewältigen. Und Enzmanns Betrieb ist ein wenig krisenfester: „Würde sich jemand aus einem Team infizieren, müssten auch seine Kollegen pausieren. Dann hätte ich immer noch die zweite Gruppe“, sagt er.

Weil es kein Warten im Laden geben darf, biete er in einem separaten Raum zur Überbrückung der Zeit zehn Minuten Wellness. Die neuen Vorsichtsmaßnahmen sind vielfältig. „Kunden hängen ihre Jacken jetzt selbst auf, sie und wir tragen Masken.“ Handschuhe und Umhänge kommen zum Einsatz. Innerhalb einer Woche habe sich sein Team an all das gewöhnt. Er denke jetzt schon an die Zeit nach Corona. „Denn um in Berlin als Unternehmer zu bestehen, muss man hellwach sein“, sagt Enzmann. Patrick Goldstein

Vom Glück, den Schülern wieder „live“ zu begegnen

Lehrer Alexander Kagerer vor dem Max-Taut-Oberstufenzentrum in Lichtenberg.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Vergangene Woche hat Lehrer Alexander Kagerer zum ersten Mal seine Schüler wieder „live“ gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Der 33-Jährige unterrichtet in einem Oberstufenzentrum, an der Max-Taut-Schule in Lichtenberg. Dahin gehen nur ältere Schüler, elfte Klasse und aufwärts. „Ich war wirklich froh, sie wiederzutreffen“, erzählt Lehrer Kagerer. Für einen kurzen Moment wieder eine Schulgemeinschaft zu sein. Und zu begreifen, dass ein „Klassenzimmer so etwas wie die Herzkammer der Bildung ist“. Herzkammer der Bildung – da merkt man, dass Alexander Kagerer auch Deutsch unterrichtet. Momentan liest er mit seinen Schülern Goethe. Um im Duktus dieser klassischen Zeit zu bleiben: Digitalisierung kann das Antlitz nicht ersetzen.

Zu Beginn, als sie wieder im Klassenraum zusammensaßen, galt es einfach, zu reden und sich wieder anzunähern. Und nachzuhorchen: Wie lief es die letzten Wochen zu Hause? Was ist Positives passiert, was Negatives? Auch Ängste spielten eine Rolle. „Ein Schüler kam mit Handschuhen und Maske“, so Kagerer. Er wohnt bei seiner Oma und hatte nun Sorge, sie anzustecken. Andere haben sich vor Freude umarmt, als sie sich wiedersahen. „Da mussten wir sagen: Hey, Abstandsregel!“

Als Geschichtslehrer behandelt er gerade den 8. Mai, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Berlin lag damals in Trümmern. Plötzlich seien solche Krisen ganz anders vermittelbar. Die Schüler sind sich bewusster geworden, wie fragil eine Gesellschaft werden kann. Aber sollte er denn nicht nur die Kernfächer unterrichten – sprich Deutsch? „Ich glaube, dass diese Zeit die Chance bietet, solche Differenzierungen – das sind die Hauptfächer, das sind die Nebenfächer – neu zu überdenken. Ist diese Unterteilung eigentlich sinnvoll?“ Deutsch, Geschichte, Politik, alles greift plötzlich ineinander. Wie würde Goethe mit seinem Humanitätsgedanken auf die Corona-Krise reagieren, hat er seine Schüler gefragt. Alle kamen sofort ins Gespräch.

Diese Wochen, sagt Kagerer, wirkten auf ihn wie ein Katalysator. Alles verstärke sich, im Guten wie Schlechten. Auch soziale Unterschiede werden noch deutlicher. Das merke man auch beim digitalen Lernen. Manche Schüler seien mit hervorragender Technik ausgestattet. „Andere haben ein Prepaidhandy mit begrenztem Datenvolumen.“ Die hätten nicht mal genügend Guthaben für den „Lernraum“, wo ihre Arbeitsaufträge liegen. Im Herzen bewundert er seine Schüler. „Auf die prasselt momentan so viel nieder.“ Aber sie finden irgendwie ihren Weg. „Die sind auch Heldinnen und Helden.“ Susanne Leinemann

Immer für die kranken Hunde im Tierheim im Einsatz

Tierpflegerin Sabrina Meurer mit ihrem Hund Marley.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Für Tierpflegerin Sabrina Meurer und ihren Partner war es keine Frage: Beide wollten in der Corona-Krise gern weiterarbeiten. Doch zu Hause musste das dreijährige Kind beaufsichtigt werden. Also haben sie sich abgesprochen: „Ich habe früher angefangen, und mein Partner hat bis spät in die Nacht gearbeitet“, sagt die 27-Jährige. So sei immer einer zu Hause gewesen. Und sie konnte sich weiter um die Hunde kümmern.

Seit zehn Jahren arbeitet Sabrina Meurer im Tierheim Berlin. Sie hat dort ihre Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht, ist dann in die Hunde-Vermittlung gekommen und arbeitet seit drei Jahren auf der Hunde-Krankenstation. Dort werden Tiere wieder aufgepäppelt, die oft vernachlässigt worden sind oder Knochenbrüche haben. „Das kann einen wütend machen, wenn man sieht, wie manche Tiere hier ankommen“, sagt die junge Frau, die in Schildow (Oberhavel) wohnt und zu Hause einen Golden Retriever hat. Sie erzählt von dem Hund, der verfilzt und mit entzündeten Ohren und Augen ins Tierheim gebracht wurde. „Da fragt man sich, warum die Besitzer nicht längst beim Tierarzt waren“, sagt die Pflegerin. Derzeit pflegt sie einen Rottweiler, der einen Autounfall hatte. „Er hatte zwar keine Knochenbrüche, aber Nervenschäden“, sagt Sabrina Meurer. Aber er sei auf einem guten Weg. Das Team im Tierheim sei zusammengerückt in der Corona-Krise, erzählt sie. Denn die Tiere müssten jeden Tag versorgt werden. Das habe funktioniert. Katrin Lange

Sprechstunden im Wortsinn: Per Telefon in die Arztpraxis

Telemedizin: Ärztin Nicole Schweitzer aus Zehlendorf.

Foto: Christoph Trapp

Welche Sorgen und Ängste ihre Patienten haben, erfährt Nicole Schweitzer aus Zehlendorf derzeit fast täglich. Die 53-jährige, ganzheitlich orientierte Medizinerin ist auch in dieser besonderen Zeit für ihre Patienten da. „Ich bin Ärztin aus Leidenschaft und für mich ist es selbstverständlich, anderen Menschen zu helfen, wenn sie psycho-emotional belastet sind.“

Wegen des Coronavirus hat Nicole Schweitzer ihre Praxis in Charlottenburg vorübergehend geschlossen und die neue Herausforderung als Chance genutzt, um sich in der Telemedizin auszuprobieren. Die Sprechstunde findet bei ihr nun im wörtlichen Sinn statt, nämlich ausschließlich telefonisch. Wie gut das funktioniert, davon ist sie positiv überrascht. „Am Anfang dachte ich, es könnte von Nachteil sein, den Patienten nicht mit allen Sinnen wie Sehen, Hören, Riechen und Fühlen zu erfassen“, so Schweitzer. Doch beim Zuhören lasse sich die Gesamtsituation des Patienten oft noch besser verstehen. Viele Menschen kämen derzeit schwer damit zurecht, dass ihnen der gewohnte Alltag fehle. „Wichtig ist, eine strukturierte Tagesroutine zu etablieren, die Halt gibt“, so Nicole Schweitzer. Positivität und Kreativität seien das Rezept. „Die globale Entschleunigung bietet uns die Möglichkeit, aus dem Hamsterrad herauszutreten, um mit dem notwendigen Abstand auf neue Perspektiven blicken zu können“, meint sie – und sogar gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen. Charlotte Bauer

Die unermüdliche Arbeit der Reinigungskräfte

Die Dussmann-Reinigungskraft Nursel Lemke.

Foto: Dussmann

Nursel Lemke legt Kittel, Mundschutz, Brille, Haube und Handschuhe an, bevor sie ein Patientenzimmer in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow betritt. „Wir müssen sehr vorsichtig sein“, sagt sie. In den Räumen liegen mitunter auch Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Lemke arbeitet für den Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann. Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist sie für das Unternehmen tätig. Als Objektleiterin der Maria-Heimsuchung-Klinik trägt sie inzwischen die Verantwortung für rund 40 Mitarbeiter. Sie greift aber auch immer noch selbst zu Putzmittel und Wischmopp. Ihr Dienstbeginn ist um 5 Uhr.

In der Corona-Krise seien die Anforderungen an die Hygiene noch einmal gestiegen. „Wir waren aber schon vorher sehr gründlich. Es geht jetzt vor allem auch darum, Patienten und das medizinische Personal durch unsere Reinigung vor Ansteckung zu schützen“, sagt sie. Wenn die Reinigungs-Expertin in voller Montur ein Patientenzimmer betritt, kommt aber auch die Kommunikation mit den Infizierten nicht zu kurz. „Wir unterhalten uns immer ein bisschen. Die Menschen sind ja viel allein, dürfen auch keinen Besuch empfangen. Da tut ein bisschen Ablenkung gut.“ Erst neulich sei ein junger Mann wieder entlassen worden. „Der hat sich natürlich riesig gefreut und sich auch bei uns bedankt“, erzählt Nursel Lemke. Die gebürtige Türkin lebt seit rund 30 Jahren in Berlin. Ihr Ehemann ist bei Dussmann im Catering-Service angestellt. Dominik Bath