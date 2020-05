75 Jahre Kriegsende: Aus Berlins schwersten Tagen

Berlin. Berlin Die Lebenserinnerungen, die wir seit Sonnabend in einer Serie veröffentlichen, stammen von Julie Gutowski-Barczyk, die im Jahr 1900 in Kulessen geboren wurde, einem kleinen Dorf im nordöstlichen Masuren (heute Kulesze). Sie ist die Großmutter von Suse Schumacher, die in Berlin als Psychologin und Coachin arbeitet und derzeit auch mit ihrem Mann Hajo Schumacher im Morgenpost-Podcast „Wir gegen Corona“ zu hören ist. Suse Schumacher fand vor einigen Jahren in den Unterlagen ihres Vaters ein Manuskript, mit dem ihre Mutter die Sütterlin-Aufzeichnung Julie Gutowski-Barczyks für die Nachwelt gesichert hatte. Mit ihnen lässt sich die Lebensgeschichte einer Frau nachvollziehen, die 1929 nach Berlin zog und das Kriegsende 1945 aus nächster Nähe miterlebte – ein anrührendes Zeugnis für das, was vor 75 Jahren in der Hauptstadt geschah. In der heutigen Folge, geschrieben 1946/47, erinnert sich die Autorin an die Bombennächte.

Der 18. April 1945 ist mein 23. Hochzeitstag. Ich bin allein in meiner Wohnung in Charlottenburg. Gegen Mittag, als ich in der Küche etwas kochen will, höre ich es vom Hof „Mutti“ rufen. Ich schaue hinunter und sehe unten meine beiden ältesten Töchter stehen. „Ausgebombt, gesund, am Leben“, rufen sie zu mir herauf. Das ist der Inhalt eines Telegramms, welches wir vor einigen Monaten unserem abwesenden Papa schickten.

Julie Gutowski-Barczyk.

Ich fliege die drei Treppen hinunter. Rauchgeschwärzt, in verschmutzter Kleidung stehen meine Kinder neben dem Kinderwagen, mit dem vier Monate alten Säugling. Sie haben eine furchtbare Nacht hinter sich. Ihr Haus in Lichtenberg ist zwar stark beschädigt, steht aber noch, obgleich zur Zeit unbewohnbar, während die Nachbarhäuser unter den berstenden Fliegerbomben zusammenbrechend ihre Bewohner begraben haben.

April 1945 in Berlin: Ausverkauf in den Geschäften

Ich habe ein Süppchen fertig, meine Töchter waschen sich, essen, fallen in einen bleiernen Schlaf. Ich versorge nun den lieben kleinen Jungen (Wolf-Dietrich, genannt Sohni). Er hat auch während die Erde bebte, die Mauern zitterten und Kalk und Mörtel von den Wänden fiel, auf dem Schoße der Mutter geschlafen. Wir haben in diesen Tagen keinen Alarm mehr. Erst bei den Detonationen der Bombeneinschläge merken wir, dass feindliche Flieger über uns sind. Dazu der Geschützdonner vom Osten her. Nach Gerüchten hat der Russe schon die östlichen Vororte besetzt.

Nachmittags heißt es, dass die Geschäfte Ausverkauf machen. Alle Punkte der Kleiderkarte wären sofort gültig. Wir sind drei Mal ausgebombt und sehr bedürftig, so reihe auch ich mich in die Reihe der Kauflustigen vor dem großen Warenhaus in der Wilmersdorfer Straße ein. „Es ist doch richtig, dass man uns die Sachen zukommen lässt, ehe der Russe plündert“, äußere ich mich im Gespräch. „Dafür möchte ich Sie abführen lassen“, droht mir eine anscheinend 150-prozentige Volksgenossin. Als ein Schub der Wartenden hereingelassen wird, bin ich auch darunter. Ich bin überrascht, welch gute Sachen es noch gibt. Wir haben auf Bezugschein doch so minderwertiges Zeug nehmen müssen.

Deutsche Panzerwagen fahren durch die Straßen

Auf dem Heimwege sehe ich auf einem Schutthaufen eine bronzene „Führerbüste“ thronen. Abends im Luftschutzkeller erzählt man, dass die Parteigenossen ihre Uniformen und Braunhemden einäscherten, vergruben oder sonst irgendwie beseitigten. Die alte linientreue Dame, die sich eben voller Genugtuung über den Tod Roosevelts geäußert hat, spuckt Gift und Galle über soviel „Gesinnungslumperei“. Schon ihretwegen müsste Adolf Hitler den Krieg siegreich beenden. Sie ist mit Vorsicht zu genießen, es ist klüger in ihrer Anwesenheit seine Gedanken und Ansichten für sich zu behalten.

Am nächsten Vormittag ist unsere Straße voller deutscher Panzerwagen. Unter den Bäumen, die sich eben mit dem ersten zarten Grün schmücken wollen, suchen sie bescheiden Deckung. Der Fahrdamm bleibt frei. Wir bekommen Einquartierung. Die Soldaten waschen und rasieren sich, suchen sich eine Ruhestätte und schlafen. Sie haben uns Brot und Fett abgegeben, wir sind ja so hungrig.

Am Nachmittag stehen wir auf dem Balkon und schauen in die Runde. Da rast ein Tiefflieger über die Dächer, ein Krachen an unserer Pumpe an der Ecke Pestalozzistraße. Brennende Panzer, Schreien, Stöhnen. Kurze Zeit darauf ist die Straße geräumt. Das waren die letzten deutschen Soldaten, die wir in diesem Krieg sahen.

Die Töchter werden vom Angriff in der Kantstraße überrascht

Meine Älteste will ihre am Nollendorfplatz wohnenden Schwiegereltern aufsuchen. Elisabeth, die 20-Jährige, geht mit. In ihrer Abwesenheit haben wir wieder einen Fliegerangriff. Ich laufe mit meinem Enkel in den Keller, Susanne, unser neunjähriger Nachkömmling, mit uns. Unsere Kleine ist wie wir seit Tagen luftschutzbereit, wir kommen nicht aus den Kleidern. An der Tür stehen die Koffer mit dem Allernotwendigsten, für den Keller ziehen wir möglichst mehrere Garnituren Kleider, sogar zwei Mäntel, übereinander.

Im Keller sitzen wir zitternd und voller banger Sorge um die beiden Großen, die unterwegs sind. Tatsächlich hat sie der Angriff in der Kantstraße überrascht. Sie laufen, was die Lunge hergibt, vor den schweren Einschlägen in den Hauseingängen Schutz suchend. Gott sei Dank: Sie kommen wohlbehalten zu uns.

Am 20. April dürfen wir Lebensmittel einkaufen, lange stehen wir beim Bäcker, Fleischer und Kaufmann an. Es ist ein ansehnliches Quantum, das wir im Keller deponieren. Wir leben nun schon mehr unter als über der Erde. Das Haus zittert und bebt im Kampfgetöse, nur noch im Keller kann man in übergroßer Müdigkeit ein Auge voll Schlaf nehmen.

