Bibliotheken in Berlin: Bücher ausleihen in Corona-Zeiten - die Regeln

Berlin. Endlich wieder Bücher ausleihen: Am Montag öffnen Berlins Bibliotheken wieder ihre Türen, nachdem auch in diesem Bereich die Corona-Regeln gelockert wurden. Doch inwiefern wurden die Leihfristen verlängert? Fallen Mahngebühren an? Können Ausleihe und Rückgabe kontaktlos erfolgen?

Die Berliner Morgenpost bietet einen Überblick über die Corona-Regeln für die großen und die Bezirksbibliotheken der Hauptstadt.

Bezirksbüchereien bieten eingeschränktes Angebot

Die Einrichtungen des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) zu denen auch die Bezirksbibliotheken gehören, bieten einen eingeschränktem Leihbetrieb an. Besucher können jetzt wieder vor Ort Medien ausleihen. Beim Besuch muss jedoch eine Atemschutzmaske getragen sowie der Sicherheitsabstand gewahrt werden. Lesesäle sind geschlossen.

In einigen Bezirken ist die Rückgabe kontaktlos mithilfe von Automaten möglich, die 24 Stunden genutzt werden können. Eine Liste dieser Automaten findet sich auf der Website www.voebb.de. Die Ausleihfristen, die für alle Nutzer verlängert wurden, sind im Online-Konto einsehbar. Nur Mahngebühren, die vor der Schließung angefallen sind, müssen gezahlt werden.

An den Standorten wird die Ausleihe aber durchaus unterschiedlich gehandhabt. In den Bibliotheken, die etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf öffnen, ist eine vollkommen kontaktlose Ausleihe und Rückgabe mithilfe von Automaten möglich, so Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Jeweils von 14 bis 18 Uhr öffnen die Heinrich-Schulz-, die Dietrich-Bonhoeffer- (Mo. – Fr.), die Adolf-Reichwein- (Mo., Mi. und Do.), die Ingeborg-Bachmann- und Johanna-Moosdorf-Bibliothek (jeweils Mo., Di. und Fr.).

Am Eingang jeder Bibliothek kontrolliert ein Sicherheitsmitarbeiter die Anzahl der eintretenden Personen. „Es wird gebeten, alleine zu kommen und Kinder an die Hand zu nehmen“, sagt Schmitt-Schmelz. Besucher können sich bei einem Gang durch die Regale die Medien selbst aussuchen. Zudem ist es möglich, digital vorzubestellen. „Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer, die Leihfrist ausgeliehener Medien online insgesamt viermal – statt üblicherweise zweimal – zu verlängern“, so Schmitt-Schmelz weiter.

Die großen Bibliotheken der Hauptstadt haben jeweils eigene Regeln für die Wiedereröffnung entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden.

Pförtner der AGB und der Stadtbibliothek erfragen Code

Die Amerika-Gedenkbibliothek sowie die Berliner Stadtbibliothek öffnen zunächst Montag bis Mittwoch, 13 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten werden danach nach und nach erweitert.

„Besucher können nur Medien ausleihen, wenn sie digital vorbestellt und eine Abholbestätigung erhalten haben“, sagt Anna Jacobi, Pressesprecherin der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Die Bestellungen liegen anschließend sechs Tage zur Abholung bereit. Eine effiziente Koordination vor Ort soll dafür sorgen, dass Besucher möglichst schnell ihre Bücher erhalten: Pförtner an den Eingängen der beiden Bibliotheken erfragen den Abholcode und geben ihn per Funkgerät an die Mitarbeiter an der Ausleihtheke weiter. Diese bringen die gewünschten Bücher vorab zur Theke, damit sie sofort übergeben werden können.

Die Rückgabe erfolgt mithilfe von Automaten im Außenbereich der Bibliotheken, die rund um die Uhr genutzt werden können. Mahngebühren entfallen während der Schließung. Informationen unter: www.zlb.de.

Freie Universität will Online-Vorbestellung

Die Freie Universität öffnet ab Montag zunächst die Universitätsbibliothek sowie die Bibliothek für den Fachbereich Rechtswissenschaften. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: Medien können Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, entliehen oder zurückgegeben werden. Gewünschte Bücher müssen vor der Abholung online vorbestellt werden.

Die Ausleihe in der Universitätsbibliothek erfolgt „kontaktarm“, wie der leitender Direktor Andreas Brandtner erklärt. „Besucher werden über Bodenmarkierungen in den ersten Stock geführt. Dort übergibt ihnen ein Mitarbeiter hinter einer Theke die gewünschten Bücher. Sie verlassen die Bibliothek wieder durch einen anderen Ausgang.“ An den Ausleihtheken schützen Plexiglasscheiben vor einer Ansteckung. Die Rückgabe von Medien erfolgt vollkommen kontaktlos über Kästen im Haupteingang.

In der Bibliothek der Rechtswissenschaften ist unterdessen eine kontaktlose Ausleihe möglich. Dort werden die Bücher nicht von Mitarbeitern an einer Theke ausgegeben, sondern können aus Schließfächern in der Garderobe abgeholt werden. Die Rückgabefrist für alle Medien wurde Brandter zufolge im Datenbanksystem automatisch um ein Jahr verlängert, solange das Buch nicht von jemandem vorbestellt wurde. Mahngebühren wurden ausgesetzt. Informationen unter: www.fu-berlin.de/sites/ub

Staatsbibliothek lagert die Bücher nach Rückgabe ein

Die Staatsbibliothek zu Berlin vergibt seit dem 4. Mai an Werktagen zwischen 9 und 18 Uhr halbstündige Termine für je 25 Personen. Sie können über die Website gebucht werden. Fünf Bücher pro Person können vorbestellt werden. Die Rückgabe vor Ort ist ebenso wie die Rücksendung per Post. Mahngebühren für die Zeit während der Schließung werden gelöscht.

Bücher lagern nach der Rückgabe für einige Tage in einem separaten Raum, um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Daher bekommen Besucher bei der Rückgabe weder eine Quittung, noch wird ihr Bibliothekskonto entlastet. Die Rückbuchung nimmt die Staatsbibliothek nach Ablauf dieser Frist vor.

Wann die Lesesäle öffnen, ist noch unklar, so PR-Mitarbeiterin Gudrun Nelson-Busch. „Wir haben mit 900 Leseplätzen zwar ausreichend Raum, um Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Doch wir müssen erst einmal prüfen, welche Tische wir besetzen können“, sagt sie. Informationen unter: staatsbibliothek-berlin.de