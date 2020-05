Eine feierliche Stimmung hatte die Menschen, es müssen Hunderttausende gewesen sein, auf dem Platz vor dem Berliner Schloss ergriffen. „Machtvoll brausten nationale Lieder empor“, sollte der Korrespondent der „Vossischen Zeitung“ tags darauf über diesen Nachmittag des 31. Juli 1914 berichten: „Die ,Wacht am Rhein’, ,Heil dir im Siegerkranz’, ,Deutschland, Deutschland, über alles’“.

Die Türen zum Schlossbalkon vis-à-vis vom Berliner Dom öffneten sich, Kaiser Wilhelm II. trat mit seiner Frau und den Prinzen heraus. „Markig und von tiefstem Ernst erfüllt klangen die Worte, mit einer Wucht, die der entscheidenden Stunde entspricht“, heißt es in dem Bericht. Eine schwere Stunde sei über Deutschland hereingebrochen, sagte der Kaiser. „Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand.“ Einhelliger Jubel war die Folge.

Erster Weltkrieg in Berlin: Käthe Kollwitz verliert ihren Sohn Peter

Mit der Generalmobilmachung in Frankreich und Deutschland und der deutschen Kriegserklärung an Russland begann am folgenden Tag ein Konflikt, den viele Historiker rückblickend als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnen – den aber die Zeitgenossen zunächst mit einer eigentümlichen Zuversicht betrachteten. In Deutschland glauben viele, es handelte sich um einen Einsatz von wenigen Wochen.

Peter Kollwitz, Sohn der Künstlerin Käthe Kollwitz und erst im Februar 18 Jahre alt geworden, bittet seine Eltern inständig, sich als Kriegsfreiwilliger melden zu dürfen. Der Vater ist dagegen, die Mutter setzt sich für ihn ein und überredet ihren Mann. Als der Sohn in den Krieg zieht, hissen Karl und Käthe Kollwitz die schwarz-weiß-rote deutsche Flagge aus einem ihrer Fenster. Sie werden ihren Sohn nicht wiedersehen. Als einer der ersten Soldaten seines Regiments stirbt Peter Kollwitz in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1914 während der Ersten Flandernschlacht in einem belgischen Chausseegraben.

Wie die meisten Deutschen hatten auch die Berliner geglaubt, bis Weihnachten könnte alles vorbei sein. Aber das erwies sich als Illusion. Der Erste Weltkrieg mit seinen zähen Stellungskriegen und aufreibenden Materialschlachten soll sie vier Jahre lang begleiten.

Folgen des Krieges deutlich zu spüren

Auch wenn er andernorts stattfindet, sind seine Folgen in der Stadt deutlich zu spüren. Zum einen wächst „Berlins Bedeutung als Industrie- und Wissenschaftsstandort sowie als Zentrum der Opposition, die sich trotz Zensur, Verfolgung, Verhaftung hier formierte und radikalisierte“, schreibt Jens Bisky in seinem jüngsten Buch „Berlin. Biographie einer großen Stadt“ (Rowohlt).

Walther Rathenau, seit 1912 Aufsichtsratsvorsitzender der „Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft“ (AEG) und späterer Außenminister, wird von Kriegsminister Erich von Falkenhayn als Leiter der Kriegsrohstoffabteilung eingesetzt. Fritz Haber, Gründungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie in Dahlem, lässt die Möglichkeiten der Kriegsführung mit Giftgas erforschen.

Falkenhayn weist ihn an, einen Stoff zu finden, der den Gegner dauerhaft kampfunfähig machen kann. Habers Frau Clara Immerwahr missbilligt seine Arbeit öffentlich als „Perversion der Wissenschaft“. Sie erschießt sich am 2. Mai 1915 mit Habers Dienstwaffe – Mitarbeiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts vermuten, es habe mit der „verzweiflungsvollen Missbilligung des von ihrem Mann inaugurierten Gaskriegs“ zu tun.

Immer wieder kommt es vor Geschäften zu Protesten

Da hatte der Magistrat von Berlin bereits die Rationierung von Brot beschlossen. Die Seeblockade der Entente-Staaten hat Deutschland von den so dringend benötigten Nahrungsmittelimporten abgeschnitten. In Berlin sieht man vor den Geschäften lange Schlangen, für die sich in der Stadt schnell der Name der „Hungerpolonaise“ einbürgert.

Die Frauen stehen oft schon in der Nacht an und werden am Morgen, wenn sie zur Arbeit gehen müssen, von ihren Kindern abgelöst. „Das Brot wird knapp, die Kartoffeln werden knapp, Fett fast nicht zu haben, Fleisch unerschwinglich teuer. Und noch nicht Mitte März und kein Ende des Krieges abzusehen“, notiert Käthe Kollwitz Anfang 1915 in ihrem Tagebuch. Immer wieder kommt es vor den Geschäften zu Protesten.

Weil sich die Lage immer weiter zuspitzt, wird im Frühjahr 1916 sogar ein Kuchenbackverbot verhängt, weil Mehl nur noch für die Herstellung von Brot verwendet werden soll. „Im Grunde war der Krieg im Frühjahr 1916 ernährungswirtschaftlich verloren“, urteilte später der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler. Insgesamt sterben in ganz Deutschland 750.000 Menschen an Hunger und Unterernährung – mehr, als im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe ums Leben kommen werden.

Dann bricht in Deutschland die Revolution aus

Die Jahreswende 1916/17 ist als „Steckrübenwinter“ in die Geschichte eingegangen. Kohl- und Steckrüben wurden eigentlich als Schweinefutter angebaut, nun stellte man alles mögliche aus ihnen her: Brotteig, Kaffee-Ersatz, sogar Marmelade.

In Berlin kommt es nach weiteren Kürzungen der Rationen zu politischer Radikalisierung, Krawallen und zahlreichen Streiks – unter anderem im April 1917. Im Januar 1918 rufen die Spartakisten, Unabhängige Gewerkschafter und Sozialdemokraten zum Streik auf, an dem sich 400.000 Menschen beteiligen. Obwohl ein Versammlungsverbot verhängt worden ist, kommt es überall in der Stadt zu Massenaufläufen. Zum ersten Mal werden auch Arbeiterräte gewählt.

In diese hochexplosive Stimmungslage dringt im November die Nachricht vom Ende der Kriegshandlungen. In Deutschland bricht die Revolution aus.

Für die Berliner blieb die Erfahrung des monatelangen Hungerns prägend

Etwa 17 Millionen Menschen verloren im Ersten Weltkrieg ihr Leben. Für die Berliner blieb die Erfahrung des monatelangen Hungerns prägend – und das Entsetzen über einen Krieg, den man sich einmal als Spaziergang ausgemalt hatte. Geliebte Menschen kehrten körperlich versehrt und traumatisiert zurück – andere waren für immer verloren.

„Tod fürs Vaterland, das spricht sich so hin“, notierte Käthe Kollwitz nach der Nachricht über den Tod ihres Sohnes. „Welch furchtbare Tragödie, welch Triumph der Hölle verbirgt sich hinter der glatten Maske dieser Worte.“ An anderer Stelle: „Es kommen Zeiten, wo ich Peters Tod fast nicht mehr fühle. Es ist ein gleichgültiger Seelenzustand, ich fühle statt einem Gefühl Leere. Dann kommt allmählich ein dumpfes Sehnen, endlich bricht es dann durch, dann weine ich, weine ich, dann fühle ich wieder mit meinem ganzen Körper, meiner ganzen Seele, dass der Peter tot ist.“

Sie beginnt mit Arbeiten an einem Denkmal für ihn, von einer ersten Fassung gibt es ein Foto im Landesarchiv Berlin. Sie zeigt einen jungen, liegenden Mann, dessen Kopf in den Nacken gebogen ist – so wie es auch bei ihrer berühmten Plastik „Mutter mit totem Sohn“ von 1937/38 der Fall ist.

