Ben, Till, Luisa und Cornelia Trabhart (v.l.) sitzen am 10. Mai 2020 im Berliner Dom in Berlin und feiern Gottesdienst, wegen der Corona-Panedemie allerdings unter besonderen Voraussetzungen.

Berlin. Nach rund zwei Monaten Pause war es am Sonntag soweit: In Berliner Kirchen konnten Gläubige wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Auch im Berliner Dom in Mitte kamen Christen zusammen. Und doch verlief der Gottesdienst anders als gewohnt. Denn der Senat hat Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen nur erlaubt, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.