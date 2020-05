Ministerium: Bei Heimbesuch Hygieneanforderungen einhalten

Potsdam. Angesichts der wieder möglichen Besuche in Brandenburger Alten- und Pflegeheimen hat das Gesundheitsministerium um Verständnis für die Einhaltung der notwendigen Anti-Corona-Regelungen geworben. Die Angehörigen sollten Verständnis haben, dass die Heime Besuche dosieren, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Sonntag. "Heime müssen den Zugang steuern im Interesse der Bewohner." Es gehe darum, die Menschen vor Ansteckung zu schützen. In den kommenden Tagen werde sich das einspielen. Pro Bewohner ist den Angaben zufolge jeweils nur ein Besucher möglich. Auf jeden Fall müsse man sich vorher bei der Heimleitung anmelden.

"Wir wissen, dass der Wunsch nach einem Wiedersehen von Heimbewohnern mit ihren Angehörigen und die Sehnsucht nach Begegnungen sehr groß sind", sagte Hesse mit Blick auf den Muttertag, wo traditionell die Familien zusammenkommen. Die Entscheidung für nun mögliche Besuche sei mit Freitagabend sehr kurzfristig getroffen worden. Aber die alten Menschen hätten sehr unter der Isolation gelitten, sagte Hesse. "Das wollten wir nicht verlängern."