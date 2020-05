Pesic über Basketball-Plan: Spieler keinen Risiken aussetzen

München. Marko Pesic vom FC Bayern will der Kritik von Profis an der Saisonfortsetzung der Basketball-Bundesliga mit Aufklärung über die Pläne entgegentreten. Sobald das Hygiene- und Sicherheitskonzept den Profis am Montag im Detail erklärt werde, "werden viele Fragen, die die Spieler haben, beantwortet sein, viele Sachen werden relativiert sein", sagte der Geschäftsführer der Münchner Basketballer am Samstagabend im ZDF-"Sportstudio".

Die BBL hatte am Donnerstag ein Konzept bei den Behörden eingereicht, um die Saison im Juni mit einem Turnier mit zehn Teams in München ohne Zuschauer fortzusetzen. Insgesamt sollen 36 Partien stattfinden. "Ein Spieler ist das wichtigste Gut, das wir schützen müssen", sagte der frühere Nationalspieler Pesic. Das Vertrauen sei sehr wichtig. "Wir werden keinen Spieler in irgendwas schieben, dass er Verletzungsrisiken ausgesetzt ist."

Mehrere Spieler hatten sich zuletzt kritisch über das Vorgehen von Liga und Clubs geäußert. Münchens Danilo Barthel sagte, er hätte sich gewünscht, dass man die Profis mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen hätte. "Ich warte noch auf die richtige Erklärung für das Turnier", sagte Niels Giffey von Alba Berlin in der "Bild am Sonntag". "Wir spielen jetzt vor leeren Hallen, haben drei Wochen Mini-Vorbereitung - und dann sollen wir spielen. Optimal ist das nicht." Die Teams und Beteiligten sollen während des Turniers in einem gemeinsamen Hotel von der Außenwelt isoliert werden.