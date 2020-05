Obstbauern verabschieden sich von Erdbeeren

Teltow. Erste Erdbeeren aus Brandenburg sind voraussichtlich in einer Woche in der Region im Angebot. In etwa zwei bis drei Wochen könnten dann die Früchte vom Freiland geerntet werden, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Landesgartenbauverbandes Berlin-Brandenburg. "Immer mehr Landwirte verabschieden sich jedoch von den Erdbeeren", sagte er. Vor allem die klimatischen Verhältnisse in den vergangenen Jahren mit zu viel Hitze und zu wenig Regen in der Saison verringerten Erträge und Gewinn. Optimistisch sei er, dass die erforderlichen gut 1000 polnischen Erntehelfer pünktlich zum Erntestart bereitstehen.

( dpa )