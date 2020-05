Hoch zu Ross für Recht und Ordnung

Berlin/Stahnsdorf. Immer wieder wirft Marian Iven einen großen Gymnastikball gegen Nepomuks Brust. Anschließend lässt er das Pferd über mehrere zerknüllte Plastikflaschen laufen, die er vorher über dem Sandboden der Reithalle verteilt hat. Dann nimmt er einen Flaggenmast und pikt das Tier mehrfach, lässt aus einem Megafon lautstarke Fußballfangesänge erklingen und wedelt schließlich mit einer brennenden Fackel vor Nepomuks Augen. Der schnaubt und weicht kurz zurück. „Ruhig“, sagt die junge Polizeibeamtin, die auf seinem Rücken sitzt. Nepomuk folgt. Es scheint Routine für ihn zu sein. Denn der fünf Jahre alte, schwarze, kräftigte Wallach ist eine sogenannte Remonte: ein angehendes Polizeipferd.

Iven ist als Lehrer der Reiterstaffel der Bundespolizei in Stahnsdorf für die Ausbildung der Remonten zuständig. „Pferde sind Fluchttiere, und wir versuchen, sie zu desensibilisieren und an Reize zu gewöhnen“, erklärt der Kommissar. Vermüllte Straßen, Lärm durch Verkehr, grölende Fußballfans, die lauten Pumpen eines Wasserwerfers oder gar fliegende Flaschen und Steine bei Demonstrationen würden später auch zu Nepomuks Alltag gehören. „Das Pferd muss unter allen Umständen steuerbar sein“, definiert der Reitlehrer das Ziel der knapp einjährigen Ausbildung, die Nepomuk gerade begonnen hat.

Alles im Blick: Einsatz der Reiterstaffel der Bundespolizei bei einer Demonstration am Brandenburger Tor.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Die Spezialeinheit besteht aus 31 Reitern sowie 24 ausgebildeten und drei angehenden Dienstpferden. Bei den Tieren handelt es sich bis auf eine Stute ausschließlich um Wallache – kastrierte männliche Pferde, die als weniger temperamentvoll gelten. Die Reiterstaffel feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Sie wurde 1950 als Teil der Westberliner Polizei gegründet und 2003 aufgrund der knappen Haushaltslage in der Hauptstadt an den Bund abgegeben. 2017 zog sie vom Berliner Grunewald in die für knapp sieben Millionen Euro neu gebaute, rund 28.000 Quadratmeter große Liegenschaft nach Stahnsdorf. Neben der 1200 Quadratmeter großen Reithalle und einem Verwaltungsgebäude gibt es einen 3200 Quadratmeter großen Reitplatz und eine Koppel für die tägliche Bewegung.

Eigener Hufschmied und ein Pferdesolarium

Herzstück ist aber der Stall. Der Holzbau mit hohen Decken ist an diesem regnerischen Vormittag kühl. Die meisten Pferde stehen in ihren großzügigen Boxen und schauen heraus. Einige haben sich in den Außenbereich gewagt, der an die Box angeschlossenen ist. Dort können die als sozial geltenden Tiere über Zäune hinweg miteinander Kontakt haben. Eigentlich aber sind sie einzeln untergebracht. Sonst würden sie laut Einheitsleiter Heinz Kremer, „die Rangfolge klären“, miteinander um die Hierarchie in den Gruppe kämpfen also. Dabei bestünde die Gefahr, dass sie sich gegenseitig verletzen. Kremer leitet die Einheit seit drei Jahren und geht Ende Mai in den Ruhestand.

Im Stall gibt es außerdem eine beheizbare Sattelkammer, eine Waschbox und sogar ein Pferdesolarium, damit das Fell schneller trocknen kann. Darin steht eine Pferdewirtin und bürstet eines der Tiere. Das lässt die augenscheinlich angenehme Behandlung ruhig über sich ergehen. Dahinter liegt das Reich von Marco Flach. Er holt gerade mit der Zange ein glühendes Hufeisen aus dem Feuer, legt es auf seinen Amboss und schlägt mit einem schweren Hammer mehrfach darauf. „Unsere Pferde werden alle sechs bis acht Wochen neu beschlagen.“ Anders als alle anderen Reiterstaffeln der Landespolizeien hat die der Bundespolizei einen eigenen Hufschmied.

Seine Arbeit unterscheide sich von der seiner meisten Kollegen, sagt Flach. Polizeipferde müssten anders als normale Reit- oder Rennpferde häufig auch auf hartem Untergrund wie Asphalt laufen. Er schweißt daher an jedes Eisen eine Stahllegierung, damit die Tiere nicht rutschen. Im Winter versieht er die Eisen außerdem mit einer Gummischicht gegen die Kälte. „Jeder Beschlag ist auch Orthopädie“, sagt Flach, der den Job seit 32 Jahren macht und auch als Veterinärsanitäter arbeitet. Als Schmied müsse er wissen, wie das Pferd gebaut ist und wie es wächst – es verstehen und seine Bewegung lesen können. „Das Tier kann dir ja nicht sagen, wenn es Schmerzen hat oder etwas nicht stimmt.“

Freizeit- oder Sportpferde eignen sich nicht für den Polizeidienst

Reitlehrer Marian Iven trainiert Remonte Nepomuk (r.), nicht ängstlich auf Feuer zu reagieren.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Nicht jedes Pferd eignet sich für den Polizeidienst. Freizeit- oder Sportpferde werden nicht angekauft. „Wir suchen den klassischen Ackergaul“, sagt Leiter Kremer. Die Tiere müssten nicht schnell oder wendig, dafür aber groß, stark und robust sein. Denn sie sind ein Einsatzmittel ihres Reiters und müssen sich gegebenenfalls durchsetzen können. „Wenn das Pferd vorwärts geht, gehen alle davor zurück“, so Kremer weiter. Denn nicht nur Streifen durch das Berliner Regierungsviertel oder in Corona-Zeiten durch die Parks der Hauptstadt gemeinsam mit der Berliner Polizei gehören zum Arbeitsalltag.

Die Reiterstaffel ist bundesweit im Einsatz. Seit Jahren begleitet sie etwa gemeinsam mit der Niedersächsischen Polizei die Castortransporte durch das Wendland, wo Atomkraftgegner auf den Strecken traditionell Widerstand leisten.

Die Berliner Polizei wiederum fordert die Einheit immer wieder für Demonstrationen oder Bundesligaspiele an. Dort würde es nicht immer friedlich zugehen, sagt Kremer. Entsprechend werden bei solche Einsätzen Kopf, Brust und Beine der Tiere geschützt. Aber es gebe auch Grenzen, so der Leiter weiter. Als Beispiel nennt er die Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg, wo unter anderem Steine, Flaschen und Molotow-Cocktails von Dächern auf Polizisten flogen. Das sei für die Pferde zu viel.

Tiere wirken in aggressiven Situationen deeskalierend

Bei regelmäßigen Trainings werden die Pferde daran gewöhnt, mit den lauten Pumpen eines Wasserwerfers zurecht zu kommen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

„Wir sind unglaublich präsent – vor allem in der Stadt, wo Pferde nicht zum Alltagsbild gehören“, erklärt Kremer einen Vorzug der berittenen Polizei. In aggressiven Situationen könnten die Tiere außerdem deeskalierend wirken, da sie von den meisten Menschen positiv wahrgenommen würden. Ein weiterer Vorteil sei nicht nur, dass sich die Reiter vom Pferd schnell einen Überblick verschaffen können. In schwerem Gelände, wo kein Auto fahren kann, könne man auf dem Rücken der Tiere schnell weitere Strecken zurücklegen.

Wie die meisten Pferde kam auch Remonte Nepomuk mit fünf Jahren zur Reiterstaffel. Wenn er in einem Jahr seine Prüfung besteht, warten 14 Jahre Polizeidienst auf ihn. Mit 20 Jahren gehen die Polizeipferde dann meist in den „Ruhestand“.