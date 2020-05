Berlin. Trotz der Lockerungen von Einschränkungen in der Corona-Krise haben am Sonnabend in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Corona-Verordnungen demonstriert.

Regelrechte Menschenmassen hatten sich am Sonnabendnachmittag auf dem Alexanderplatz versammelt, um gegen die Einschränkungen zu protestieren. „Es waren um die 1200 Personen“, sagte eine Polizeisprecherin. Aus der Masse wurde lautstark etwa „Wir sind das Volk“, „Widerstand“ oder an die Polizisten gerichtet „Volksverräter“ gerufen. Einige bestiegen den Brunnen der Völkerfreundschaft. Aus der Menge wurden laut Polizei Flaschen auf Beamte geworfen.Am Rande waren mehrere fremdenfeindliche und verschwörungstheoretische Statements zu hören oder auf Plakaten zu lesen. Allerdings waren auch unzählige Schaulustige unter den Anwesenden.

Eine Demonstrantin am Alexanderplatz trägt einen Schlüpfer als Maske.

Die Polizei machte die Anwesenden, von denen kaum einer eine Schutzmaske trug, über Lautsprecherdurchsagen über die Notwendigkeit der Einschränkungen aufmerksam. Diese würden dazu dienen, die Corona-Pandemie einzudämmen, wurde in freundlichen Worten durchgegeben. Dennoch kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten, sodass die inzwischen behelmten Beamten einschritten und mehrere Personen festnahmen. Auch mehrere Zugänge zum Alexanderplatz wurden gesperrt und nur noch Menschen herunter gelassen. „Jetzt sind noch etwa 300 Personen hier“, sagte die Polizeisprecherin um 18.15 Uhr.

Demonstrationen in Berlin: Polizei mit Hubschrauber

Ein aufgebrachter Demonstrant in der Menge auf dem Alexanderplatz.

Insgesamt war die Polizei am Sonnabend mit 1000 Beamten in der ganzen Stadt im Einsatz – am Alexanderplatz auch mit Hunden und einem Hubschrauber. Er sendete Übersichtsaufnahmen aus der Luft. 19 Versammlungen und Demonstrationen waren angemeldet worden, wovon 15 genehmigt wurden.

Allein zwölf davon waren am Nachmittag auf oder im Umfeld des Rosa-Luxemburg-Platzes in Mitte, wo seit mehreren Wochen die sogenannten „Hygiendemos“ stattfinden. Vornehmlich richten sie sich gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie und für die dadurch eingeschränkten Grundrechte. Woche für Woche kommen aber auch unzählige Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. Die Kundgebungen hatten laut einer Polizeisprecherin Titel wie „Der die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen“, „Grundgesetz statt Corona-Wahnsinn“, „Hygiene-Zeitungsverteilung“, aber auch „Gegen Rechtsextremismus“, „Kein Platz für Nazis“, „Gesundheit ohne Zucker“ oder „Gemeinsames Beisammensein bei Sonnenschein“.

Viele der Demonstranten vom Alexanderplatz kamen von dort. Am Rosa-Luxemburg-Platz selbst verzeichnete die Polizei bis zum Abend aber keine Vorfälle.

Reichsbürger demonstrieren vor dem Reichstag

Bei einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude wurde eine Preußen Flagge gehisst. Unter den Demonstranten sind viele aus der Szene der Verschwörungstheoretiker und der Reichsbürger.

Dafür gab es vorher Vorfälle auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag. Dort demonstrierten ab dem Mittag Reichsbürger. Die Versammlung sei zwar genehmigt worden, weil sie mit der derzeit maximal zulässigen Zahl von 50 Personen angemeldet wurde, so die Polizeisprecherin weiter. Durch den Zustrom sei die Teilnehmerzahl aber auf rund 300 Personen gewachsen, weshalb die Polizei auch hier einschreiten musste.

Wegen der Nichteinhaltung der Corona-Regeln wurden etwa 30 Menschen vorläufig festgenommen. Unter den Demonstranten war auch der Koch Atilla Hildmann, der vor kurzem ankündigte, bewaffnet in den Untergrund gehen zu wollen. Er wurde abgeführt und aufgefordert, einen anderen Protestplatz einzunehmen

Laut der aktuellen Verordnung des Berliner Senats sind wegen der Corona-Krise Versammlungen mit bis zu 50 Teilnehmenden gestattet, wenn sie an einem festen Ort stattfinden.