Grüne-Bezirksbürgermeister reagieren verhalten auf Appell

Berlin. Der Spar-Appell von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) an die Berliner Bezirke stößt bei Grünen-Politikern nicht auf Gegenliebe. Die Stadtbezirksbürgermeisterin von Friedrichshain/Kreuzberg, Monika Herrmann, erklärte am Samstag: "Die SPD wiederholt die Fehler von Sarrazin. Die Bezirke kaputtsparen und sich dann beschweren, dass die Stadt nicht mehr funktioniert. So fatal falsch damals wie heute!", schrieb Herrmann im Kurznachrichtendienst Twitter.

Schon zuvor hatte der Grünen-Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, dazu gesagt: "Will ich (..) sparen, muss ich Bibliotheken schließen, auf die Sanierung von Schulen verzichten oder offene Personalstellen unbesetzt lassen."

Der Finanzsenator hat von den zwölf Berliner Bezirken angesichts der hohen Kosten der Corona-Krise Einsparungen verlangt. Er forderte nach Angaben der "Berliner Morgenpost" (Samstag) die Bezirksbürgermeister in einem internen Schreiben auf, insgesamt 160 Millionen Euro im laufenden und im kommenden Jahr zu sparen. "Die aktuelle Situation macht solidarisches Handeln erforderlich. Das gilt gerade auch mit Blick auf den finanziellen Spielraum im Land Berlin", zitiert die Zeitung den Finanzsenator. "Wir stehen vor einer historischen Neuverschuldung."

Vor kurzem hatte Kollatz Steuerausfälle für Berlin von rund sechs Milliarden Euro in den Jahren 2020 und 2021 prognostiziert. Grundlage waren Aussagen der Bundesregierung, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr voraussichtlich um 6,3 Prozent einbricht. Der Finanzsenator geht davon aus, dass Berlin vor diesem Hintergrund fünf Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen muss.