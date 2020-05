Spielplätze: Kommunen melden wenige Verstöße gegen Auflagen

Passanten gehen am Museum Barberini am Alten Markt vorbei.

Potsdam. In Brandenburg dürfen seit Samstag die Spielplätze wieder genutzt werden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, haben die Kommunen in Zeiten der Sperrungen nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen ahnden müssen. "Die Spielplätze sind mit Flatterband abgesperrt worden. Verstöße waren sehr selten, es wurde bisher kein Bußgeld verhängt", sagt zum Beispiel Christine Homann, Sprecherin der Stadt Potsdam. In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat der Außendienst der Stadt bisher täglich die Spielplätze kontrolliert. "Bis auf ein paar mündliche Verwarnungen und abgerissene Flatterbänder wurden keine nennenswerten Verstöße festgestellt", berichtet Stadtsprecher Reik Anton.

In Potsdam ist die Zwangspause zudem genutzt worden, um Reparaturen und Erneuerungen an den Spielplätzen vorzunehmen. "Der Wasserspielplatz im Volkspark konnte in dieser Zeit komplett erneuert werden", sagt Homann. Nahezu abgeschlossen sei auch der Neubau des Nutheparks, der Spiel- und Bewegungsangebote sowie neu gestaltete Aufenthaltsbereiche bereithalte.