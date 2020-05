Berlin. Am Montag sollen nun auch die Erstklässler in die Grundschulen zurückkehren. Das verkündete die Senatsverwaltung für Bildung Mittwochabend per Schreiben an die Schulleitungen. Auf Twitter folgten noch in der Nacht viele empörte Reaktionen.

„Nun sollen die Erstklässler, von denen vorher gar nicht die Rede war, auch noch zurückkommen“, schrieb dort beispielsweise der Nutzer Lehramt Unplugged. Tatsächlich wurden die Grundschulen der Hauptstadt von der Entscheidung völlig überrumpelt. Da am Freitag in Berlin Feiertag war, blieb ihnen nur noch ein Tag, um die Rückkehr der Jüngsten für die kommende Woche zu organisieren.

Schulamt hat Hausmeister ins Homeoffice geschickt

In einer internen Mail haben sich deshalb am Donnerstag 39 Grundschulen des Bezirks Pankow an Senatorin Sandra Scheeres (SPD) gewandt. „Wir fordern die sofortige Rücknahme der Schulöffnung für die 1. Klassen und wünschen eine gut planbare und kommunizierte Öffnung der Schule ab dem 18. Mai für die gesamte Schulanfangsphase“, heißt es dort.

Die Terminansage, die Erstklässler ab Montag zurückzuholen, sei zu kurzfristig gekommen, niemand könne einen „gut kommunizierten Plan zur Schulöffnung der 1. Klassen innerhalb von einem Arbeitstag“ erstellen. Räume, Lehrer und sogar Hausmeister, „die zum großen Teil vom Schulamt ins Homeoffice geschickt wurden“, fehlten. Der Hygieneplan könne deshalb erst einmal nicht gewährleistet werden.

Aber noch ein weiterer Ärger klingt in der E-Mail an, die eine Schulleitung im Namen aller formuliert hatte: der Ärger darüber, dass nur Erstklässler kommen sollen. Das widerspreche dem JüL-Prinzip – dem Jahrgangsübergreifenden Lernen. „Wir haben viel Energie und Kraft in den letzten Jahren in die Jahrgangsmischung gelegt und sollen nun (...) das Augenmerk ausschließlich auf die Rückkehr der 1. Klassen legen.“ Das sei falsch.

Chance, den „Schulterschluss zwischen Senat und Schulen sichtbar werden zu lassen“

Das Schreiben endet versöhnlich. Die Krise biete auch eine Chance, „einen Schulterschluss zwischen dem Senat und den Schulen sichtbar werden zu lassen“.

Wie eng dieser Schulterschluss wirklich ist, bleibt die Frage. Offenbar kannten die Schulstadträte der Bezirke schon am Montag die Pläne, neben den Fünftklässlern – was in den Grundschulen erwartet wurde – auch die Schulanfänger zurückzuholen. Sie wurden aber aufgefordert, diese vertrauliche Information noch für sich zu behalten, weil man die Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder abwarten wollte. Wichtige Tage gingen so verloren.

Erstklässler ab Montag? „Für Schulen keine Überraschung“

Im Schulausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, der am Donnerstag zusammenkam, reagierte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) eher schmallippig auf Vorwürfe, die Grundschulen hätten zu wenig Vorlauf bei den Erstklässlern gehabt. „Nein, das ist keine Überraschung gewesen für die Schulen“, erklärte sie den anwesenden Abgeordneten. Ein Schreiben vom 23. April habe das bereits angekündigt.

Tatsächlich findet sich unter dem Punkt „Ausblick“ ein minimaler und sehr allgemeiner Hinweis, dass man „voraussichtlich Ende April“ über den „Fortgang des Wiedereinstiegs“ der Primarstufe entscheide. „Diese Entscheidungen können gegebenenfalls weitere Wiedereinstiegsszenarien für die Jahrgänge 1–5 betreffen.“ Konkreter wird das Schreiben aber nicht.

Stoffers betonte auch, dass es lediglich um eine Rückkehr der Erstklässler „ab dem 11. Mai“ gehe, nicht um den 11. Mai selbst. „Die meisten Schulen werden sicherlich die Erstklässler erst im Laufe der Woche aufnehmen“, glaubt deshalb der Elternratsvorsitzende Norman Heise. Auch Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen, rät den Grundschulen, selbstbewusst und eigenverantwortlich zu entscheiden. Bis Montag werde kaum eine Schule die Rückkehr dieses Jahrgangs stemmen können, dafür reiche die Zeit nicht. „Das muss man richtig gut planen.“

In der ersten Klassen werden Grundlagen gelegt, drum müssen sie schnell zurück

„Natürlich werden wir die Schulöffnung flexibel handhaben“, unterstreicht Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung. „Wenn eine Schule für Erstklässler erst am Dienstag wieder öffnen kann, dann wird sie das den Eltern entsprechend vorab mitteilen.“ Es sei aber wichtig und auch der Wunsch vieler Eltern gewesen, die Schulanfänger schnell in den Präsenzunterricht zurückzuholen. „In der ersten Klasse werden schließlich die Grundlagen gelegt.“

Dirk Stettner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, spricht von „Chaos“. Schulleitungen müssten Überstunden machen, Eltern wüssten nicht, wie sie planen sollen. „Warum nicht alles eine Woche später?“, fragt er sich nun.