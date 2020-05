6236 Corona-Nachweise in Berlin: 467 Menschen im Krankenhaus

Berlin. Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Berlin binnen eines Tages um 33 gestiegen. Am Freitag meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit 6236 bestätigte Infektionen. Nach Ansteckungen gestorben sind demnach bisher 164 Menschen - also ein Mensch mehr als am Vortag. Die meisten von ihnen waren über 79 Jahre alt.

467 Corona-Infizierte werden derzeit in Berliner Krankenhäusern isoliert und behandelt. 150 von ihnen liegen auf Intensivstationen, wie aus der Statistik hervorgeht. 5431 Menschen gelten als genesen. Die meisten Fälle seit Beginn des Ausbruchs verzeichnet der Bezirk Mitte (910).