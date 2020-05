Angeklagter schweigt zu Drohmails gegen Politiker

Im Prozess um bundesweite Drohmails gegen Politiker und Behörden hat der Angeklagte vor dem Berliner Landgericht eine Aussage verweigert. Die Verteidiger des 32-Jährigen erklärten am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag, ihr Mandant werde schweigen. Die beiden Anwälte kündigten allerdings für einen der nächsten Prozesstage eine Verteidigererklärung an. Als erster Zeuge sagte ein Polizeibeamter aus, der Angeklagte habe auch bei seiner Festnahme im April 2019 zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der mutmaßliche Rechtsextremist soll ab Dezember 2018 unter dem Absender „NationalSozialistische Offensive“ E-Mails an Mitglieder des Bundestages sowie Polizeidienststellen, Gerichte, Medien und Einkaufszentren verschickt und Sprengstoffanschläge und weitere Tötungsdelikte angedroht haben. Dem Mann werden 107 Taten zur Last gelegt.

Die Anklage lautet unter anderem auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Auch versuchte räuberische Erpressung und werden dem Mann Bedrohung vorgeworfen. In dem Prozess wird es laut Gericht auch um die Schuldfähigkeit des vorbestraften 32-Jährigen gehen. Er war in Schleswig-Holstein Anfang April 2019 gefasst und später in eine Haftanstalt nach Berlin überführt worden.

Mann soll mit unbekannten Komplizen kooperiert haben

In der Anklage heißt es, der mutmaßliche Täter habe seinen Hass gegen Menschen und das kapitalistische System ausleben wollen. Der Mann habe die Bevölkerung verunsichern und zugleich öffentliche Aufmerksamkeit erlangen wollen. Der Deutsche habe auch den Eindruck erwecken wollen, dass ein Netzwerk hinter ihm stehe. Er soll mit einem bislang unbekannten Komplizen kooperiert haben.

Mails, in denen Sprengsätze angekündigt wurden, gingen laut Anklage an Gerichte in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Bremen, Potsdam, Wiesbaden, Düsseldorf, Hamburg, Saarbrücken, Magdeburg, Erfurt, Hannover, München, Nürnberg, Dresden, Köln und Kiel. Einige Gebäude wurden evakuiert oder Spürhunde eingesetzt. Nach einer Bombendrohung per Mail wurde der Bahnhof in Lübeck im Januar 2019 vorübergehend gesperrt, der Zugverkehr eingestellt. Sprengsätze wurden aber in keinem Fall gefunden.

Am ersten Prozesstag vor zwei Wochen musste die Verhandlung kurz nach Beginn wegen einer Bombendrohung gegen das Landgericht unterbrochen werden. Das mit „Heil Hitler“ endende Drohfax habe einen direkten Bezug zu dem Prozess, sagte eine Gerichtssprecherin damals Nach einer Überprüfung wurde Entwarnung gegeben, die Anklage konnte jedoch erst mit mehr als einstündiger Verspätung verlesen werden. In einem am Abend zuvor eingegangenen, anderen Fax eines mutmaßlich rechtsextremen Verfassers war nach Justizangaben ein Freispruch für den Angeklagten verlangt worden.

Der Prozess geht planmäßig am 12. Mai weiter.