Berlin. Sie sollen Radfahrern in Zeiten der Co­rona-Krise mehr Platz schaffen und für mehr Verkehrssicherheit sorgen: die Pop-up-Radwege in Berlin. In den vergangenen Wochen sind davon einige ­dieser neuen Radspuren entstanden, vor allem der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg preschte mit vielen umgewidmeten Fahrstreifen vor.

Doch nicht nur Radfahrer nutzen die gelb markierten Strecken. Auch Motorradfahrer weichen darauf aus, weil sie nicht im Stau stehen wollen – wie am Donnerstag beispielsweise auf der Danziger Straße. Auch Autofahrer halten immer wieder auf den Spuren an – etwa am Freitag an der Greifswalder Straße, wo ein Autofahrer auf dem Streifen stoppte und die Beifahrerin aussteigen ließ. Haben die temporären Radwege ihre Wirkung verfehlt?

Pop-up-Radwege: Mindestabstände einzuhalten ist schwierig

Wer am Freitag in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war, kam auf den Pop-up-Radwegen ungestört voran. Zumal einige von ihnen auch mit Leitbaken abgegrenzt sind. Auf diesen war es allerdings schwer, den Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen eines anderen Radfahrers einzuhalten. Verkehrs­senatorin Regine Günther (Grüne) hatte die Pop-up-Radwege auch damit begründet, dass durch die Spuren die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie besser eingehalten werden könnten.

Auf der Greifswalder Straße versuchten aber einige Autofahrer, sich den Platz zurückzuerobern. Ein Transporter parkte auf dem Radweg, ein Stück weiter hielten dort innerhalb weniger Minuten mehrere Autos an. Eine Momentaufnahme? „Ja“, meinte ein Radfahrer, der am Freitag dort unterwegs war. Er fahre hier häufiger entlang, die Autofahrer würden sich größtenteils an die neue Spurenaufteilung halten. Er habe das Gefühl, die Radwege seien sicherer geworden. „Es gibt bislang aber zu wenige davon in Berlin“, sagte der Radfahrer.

Beim Parken auf den neuen Radstreifen droht ein Bußgeld

In der Berliner Politik wird das Thema kontrovers diskutiert. Anfang April forderten Verkehrsverbände und Initiativen in einem offenen Brief den Senat auf, die Radinfrastruktur temporär auszuweiten. Bei der Senatsverkehrsverwaltung stieß das auf Zustimmung. An diversen Straßen wurde den Autofahrern ein Streifen weggenommen und den Radfahrern gegeben. Dabei galt aber immer das Prädikat „temporär“. Doch nun werden Stimmen laut, dass die Radwege doch dauerhaft bleiben sollten. Für Henner Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, geht das zu schnell. „Wie will der Senat das begründen?“, fragte er. Straßen könnten nicht einfach umfunktioniert werden. Es müsste ein ganz normales Verfahren geben, sagte Schmidt. Je nach Anzahl der Interessensgruppen könnten Jahre vergehen, bis ein neuer Radweg genehmigt werde.

Auch auf der Petersburger Straße in Friedrichshain ist eine Pop-up-Bikelane entstanden, die vorübergehend den schmalen und unebenen Radweg ersetzen soll. Radfahrer werden hier zusätzlich von Leitbaken geschützt. Den Radfahrern gefällt die neue Spur. Eine junge Frau, die an der Ampel an der Ecke Mühsamstraße wartete, freute sich: „Man hat viel mehr Platz zum Fahren.“ Aber sie sehe auch immer wieder Autos, die den breiten Radstreifen als Parkplatz nutzten. Dabei ist das Halten und Parken mit einem Auto auf den aufgemalten Radwegen laut neuem Bußgeldkatalog untersagt. Es drohen ein Bußgeld von bis zu 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

ADAC kritisiert die temporären Radwege in Berlin stark

Auch der ADAC Berlin-Brandenburg hatte die temporären Radwege in Berlin zuletzt stark kritisiert. In einer Mitteilung hieß es, der Senat nutze die Corona-Krise aus, um „Partikularinteressen zu verfolgen“. Ganz anders die Vereine Changing Cities und der Berliner Fahrgastverband IGEB. Sie begrüßten am Donnerstag die im Zuge der Corona-Pandemie angelegten temporären Radwege und forderten die Senatsverkehrsverwaltung auf, die „Pop-up“-Radwege dauerhaft beizubehalten.

Als Beispiel nannten sie die Kantstraße in Charlottenburg, wo derzeit eine solche Radspur angelegt wird. Für Autofahrer und Busse bleibt nur noch eine Spur. „Die Pop-up-Bike-Lane in der Kantstraße kann jedoch nur ein erster Schritt sein, um die Straße von einer Auto-Schneise in einen öffentlichen Raum mit Aufenthaltsqualität zu verändern“, so die beiden Vereine. Ziel müsse es vielmehr sein, „den Kfz-Durchgangsverkehr aus dem Straßenzug Kantstraße/Neue Kantstraße auf ganzer Länge vollständig herauszunehmen“.

Auch im Bezirk Mitte sind Pop-up-Radwege ein Thema. Mittes Verkehrsstadträtin Sabine Weißler (Grüne) spricht von einem „absolut zukunftsträchtigen Radweg“. Der Bezirk warte derzeit auf die Anordnung der Senatsverkehrsverwaltung, um auch auf der Müllerstraße eine gelbe Markierung zu ziehen. Nach Angaben der Stadträtin sind alle Vorkehrungen für eine Radspur auf der Müllerstraße getroffen. Es werde sich aber die Frage stellen, ob es noch sinnvoll ist, dort einen „temporären“ Radweg einzurichten, so Weißler. Denn eigentlich sollen die Pop-up-Radwege nur bis zum 31. Mai gelten. Eigentlich.