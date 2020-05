Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern ab Samstag

Potsdam. Besuche in Senioren-Einrichtungen, Pflegeheimen und Krankenhäusern sollen in Brandenburg schon an diesem Wochenende möglich sein. Diese Neuregelung gelte bereits ab Samstag, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag nach der Kabinettssitzung zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. Zahlreiche Angehörige hätten in den vergangenen Wochen eindringlich dargestellt, wie schwierig die Lage der Bewohner der Einrichtungen durch die Besuchsverbote seien, sagte sie zur Begründung.

Nonnemacher appellierte aber an die Angehörigen, den Einrichtungen die Vorkehrungen für die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regelungen zu erleichtern: "Bitte melden Sie sich an und dosieren Sie ihre Besuche." Denn die Einrichtungen fürchteten nach der langen Abstinenz, dass gerade zum Muttertag am Sonntag eine kaum beherrschbare "Besucherwelle" über sie hereinbrechen könnte.