Coronavirus in Berlin: Feuerwehr warnt vor trügerischer Sicherheit

Die Berliner Feuerwehr hat ihre Mitarbeiter davor gewarnt, beim Umgang mit vermeintlich leichten Verläufen einer Covid-19-Erkrankung in eine „trügerische Sicherheit“ zu verfallen. Aktuelle Fachveröffentlichungen und „Erfahrungen aus der Berliner Notfallrettung“ hätten gezeigt, dass Besonderheiten die Einschätzung zum Verlauf der Krankheit vor einer Einlieferung in ein Krankenhaus erschweren könnten, warnt die Behörde in einem internen Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt.