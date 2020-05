Blauer Himmel über einer Wiese in der Schorfheide im Landkreis Barnim.

Wetter Viel Sonne am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin. Viel Sonne und wenig Wolken: Auf Berlin und Brandenburg kommt ein Wochenende mit angenehmen Temperaturen zu. Schon am Freitag sollen es bis zu 20 Grad in Berlin werden, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Demnach werden im Elbe-Elster-Kreis sogar 23 Grad erwartet. In der Uckermark soll die Höchsttemperatur bei 18 Grad liegen.

Für Samstag sagen die Meteorologen weiter überwiegend sonniges und trockenes Wetter voraus, bei maximalen 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag sollen die Temperaturen auf nicht weniger als elf bis sieben Grad fallen. Laut DWD ziehen im Laufe des Sonntags vermehrt Wolken auf. Nachmittags und abends könne es an einigen Orten zu Schauern kommen. Die Temperaturen bleiben den Angaben nach jedoch hoch: Im Norden soll es bis zu 21 Grad, im Süden Brandenburgs bis zu 25 Grad warm werden.