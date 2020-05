Brandenburg gedenkt der Befreiung

Potsdam. Brandenburg gedenkt am Freitag mit vielen Veranstaltungen der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Kriegsendes vor 75 Jahren. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SP) legen am Sowjetischen Ehrenfriedhof um 15:00 Uhr in der Landeshauptstadt Blumen und Kränze nieder. Auch das Stadtoberhaupt von Oranienburg, Alexander Laesicke, erinnert an die Gefallenen am sowjetischen Soldatenfriedhof um 11:00 Uhr der Stadt. Eingeladen wird auch zu einem Gottesdienst (12:00 Uhr) in die Potsdamer Nikolaikirche. Im Cottbuser Piccolo Theater (19:00 Uhr) gibt es eine Lesung unter dem Thema "Holt die Bücher aus dem Feuer!"

( dpa )