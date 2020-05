Berlin erlaubt Fahrschulunterricht mit Schutzmasken

Berlin. Fahrschulunterricht soll in Berlin trotz der Corona-Epidemie wieder möglich sein - mit Masken. Die Frage sei länger diskutiert worden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag nach der Sitzung des Senats zu weiteren Lockerungen der Corona-Einschränkungen. "Zum Schluss hat man sich darauf verständigt, dass mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen und Masken alle Varianten der Fahrschule jetzt auch wieder möglich sind." Das gelte also für Pkw, Motorräder und andere Fahrzeuge. Ab wann genau der Unterricht wieder erlaubt ist, sagte die Senatorin nicht.

( dpa )