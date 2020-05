Coronavirus: Wichtige Fragen und Antworten zur Schulöffnung in Berlin

Der Fahrplan für die Schulöffnung in Berlin steht fest: Für die 1. und 5. Klasse soll am nächsten Montag wieder die Schule beginnen, für die 7. Klassen auch. Wie soll das funktionieren? Wir geben Antworten auf die vier wichtigsten Fragen.

1. Fangen die Erstklässler wirklich am kommenden Montag an?

Viele Eltern sind irritiert, viele Grundschulen überfordert: Mittwochabend um 19.30 Uhr hieß es plötzlich: Am Montag, den 11. Mai, kehren die Erstklässler an die Schulen zurück. In den Grundschulen haben ja schon die sechsten Klassen seit dieser Woche Präsenzunterricht, und ziemlich klar war, die fünften würden die Woche drauf zurückkehren. Aber die Schulanfänger? Davon war nie die Rede.

Die Empörung ist groß. „Es ist mit Verlaub eine Frechheit, Schulleitung am 6.5. zu informieren, dass am 11.5. die 1. Klasse dazukommen soll“, schreibt beispielsweise Kathrin Bischoff auf Twitter.

Nun hat sich Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) dazu im Schulausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus geäußert. Die ersten Klassen zu holen, „war uns wichtig“, sagte sie. Man habe sich da das Sprichwort zu Herzen genommen: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Dass die Grundschulen jetzt so überrascht täten, das kann sie nicht verstehen. Man habe das Kommen doch mehr oder weniger angekündigt, in einem Schreiben vom 23. April. Dort hatte es unter dem Punkt „Ausblick“ geheißen: „Voraussichtlich Ende April wird über den Fortgang des Wiedereinstiegs in den Unterricht der Primarstufe entschieden. Diese Entscheidungen können ggf. weitere Wiedereinstiegsszenarien für die Jahrgänge 1 -5 betreffen.“ Tatsächlich, die erste Klasse wird also erwähnt. „Das muss doch ausreichend sein, um sich damit zu befassen“, so Stoffers.

Aber sie beschwichtigt auch: Ausdrücklich heiße es nun, die Erstklässler würden in der Woche ab dem 11. Mai zurückkehren. Also nicht wie bei einer Punktlandung genau am 11. Mai. Astrid-Sabine Busse, selbst Grundschulleiterin in Neukölln und Vorsitzende des Verbandes der Schulleiter, rät deshalb zu Selbstbewusstsein: „Die Schulen sollen bitte eigenverantwortlich handeln.“ Erstklässler zurückzuholen müsse gut geplant sein, und bis Montag kriege eh keiner mehr das Essen für einen ganzen Jahrgang beim Caterer bestellt.

Kurz und gut: Wer für Montag schon den Schulranzen seines Erstklässler-Kindes packt, sollte nicht zu viel erwarten.

2. Wer wird in den nächsten Wochen vor Ort unterrichtet?

„Wir haben einen Mischbetrieb“, sagt Bildungsstaatssekretärin Stoffers ganz klar. Was das heißt? Erstmal: Es wird noch auf längere Zeit eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling bleiben. Aber auch: Nicht alle Schüler werden gleich häufig die Schule von innen sehen.

Wer kommen darf? Einmal sind das die „bedürftigen Kinder“, die man in Berlin besonders im Blick behalten will. Kinder mit Förderbedarf, Kinder mit fehlender technischer Ausstattung, Kinder, denen die Deutschkenntnisse fehlen oder Kinder, bei denen offensichtlich in den vergangenen Wochen zu Hause nicht viel lief. Die können ab Montag Präsenzunterricht kriegen – egal, zu welcher Jahrgangsstufe sie gehören. Wer zu der Gruppe der Bedürftigen gehört, darüber entscheidet jede Schule selbst.

Und die anderen? Für manche Jahrgänge ist klar, wann sie in die Schule zurückkehren, oder sie sind schon wieder da. Aber für viele Klassen – wie die zweite, dritte und vierte – oder die achte und manchmal auch neunte Klasse ist noch nichts geregelt. Bis zum 14. Mai erwarte man Stundenpläne von allen Schulen, so Thomas Duveneck von der Senatsbildungsverwaltung. Die werden dann von der Schulaufsicht durchgesehen. Wenn man dann sieht: Hier ist eine Schule, da hat ein Jahrgang nur eine Stunde Präsenzunterricht in Mathe in der Woche gehabt, dann werde man eingreifen.

Grundsätzlich gilt aber für alle Schüler: „Ziel ist es, allen Schülern spätestens zum 29. Mai Präsenzunterricht mit reduzierter Stundentafel in der Schule zu erteilen.“ Mal sehen, wer die letzten Jahrgänge sind, die zurückgeholt werden.

3. Was ist mit der Förderprognose für die fünften Klassen?

Da bleibt alles wie gehabt. Denn in den Grundschulen ist der Unterricht ja wieder angelaufen. Das war die Voraussetzung. Es gibt ein Schreiben der Senatsbildungsverwaltung vom 23. April, das für ein bisschen Verwirrung sorgte. Dort wurde ein Szenario durchdacht, bei dem „der Unterricht in den Schulen am 11.5.2020“ beginnt oder „er beginnt in den Schulen nach dem 11.5.2020“.

Im zweiten Falle hätte man die Förderprognose – die aus bestimmten Noten der gesamten fünften Klasse und dem ersten Halbjahr der sechsten Klasse besteht – anders berechnen müssen. Ist aber nicht der Fall, betonte nun Duveneck im Schulausschuss. „Denn der Unterricht beginnt ja am Montag im Wesentlichen wieder“, die fünften Klassen seien auch schon anvisiert. Und man habe ja auch noch genügend Noten aus dem restlichen Schuljahr, das Jahr bis Februar noch ganz normal verlief.

4. Was ist mit den elften und zwölften Klassen?

Die Schüler, die nächstes Jahr Abitur schreiben, haben ein echtes Problem. In den Gymnasien sind das die elften Klassen, in den Sekundarschulen die zwölften Klassen. Ihnen fehlt schon jetzt entscheidender Abiturstoff. Manche Gymnasien - darunter so große Namen wie Canisius, Graues Kloster, Berggruen und Rosa-Luxemburg – haben sich deshalb ganz klar dafür entschieden, keine weiteren Grundkursklausuren zu schreiben. Wichtiger sei es, die Unterrichtszeit zu nutzen, um Stoff zu vermitteln.

Andere Schulen sehen das anders. Sie nehmen die knappe Präsenzzeit der Elft- und Zwölftklässler momentan dafür, die fehlenden Klausuren, die häufig wegen der Corona-Schließung ausfallen mussten, nachzuholen. Die Senatsverwaltung für Bildung lässt beide Varianten zu.

Ungerecht, protestieren nun Schülervertreter vieler verschiedener Schulen. „Unklar formulierte Vorgaben der Senatsverwaltung haben offensichtlich zu sehr unterschiedlichen Ansätzen in der Nutzung der Präsenzzeiten geführt“, schreiben sie in einem offenen Brief an Senatorin Sandra Scheeres (SPD). Das erhöhe die ungleichen Chancen beim Abitur nur noch mehr. „Besonders, da vor den Klausuren nur sehr wenig oder sogar gar kein Präsenzunterricht eingerichtet werden kann und innerhalb von wenigen Wochen sehr viele Klausuren geschrieben werden müssen, kann unter diesen Umständen keine gerechte und vergleichbare Bewertung der Klausuren erfolgen“, so die Schüler weiter.

Man muss wissen, die Klausurnoten fließen schon in die Abiturnote ein. Die Senatorin solle die Klausuren also bitte sofort absagen. Unterschrieben ist der Brief von Schüler aus zwölf verschiedenen Schulen – vom Rheingau-Gymnasium bis zur Max-Beckmann-Oberschule.