Kein neuer Stand zu Lockerung für Medizinpersonal aus Polen

Potsdam. Für Pendler aus Polen, die als medizinisches Personal oder in der Pflege arbeiten, gilt bei einer Einreise weiterhin die Quarantäne-Regelung. Nach weiteren Gesprächen mit der polnischen Seite gebe es dazu noch keinen neuen Stand, sagte Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag nach einer Sitzung des Ausschusses für Europaangelegenheiten der Deutschen Presse-Agentur. Man sei dazu nach wie vor im engen Austausch mit Polen. "Wir haben durchaus Verständnis für die Maßnahmen der polnischen Regierung, wenn man sich die dortigen Corona-Zahlen ansieht", ergänzte sie.

Seit dem 4. Mai müssen in Deutschland arbeitende und studierende Menschen aus Polen, der Slowakei, Tschechien oder Litauen bei einer Rückkehr nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Ministerin Lange hatte das als "ersten großen Schritt" bezeichnet. Für medizinisches Personal und Menschen, die in Pflegeeinrichtungen tätig sind, gilt die Quarantäne-Regelung aber weiter.

Mitte März hatte die nationalkonservative Regierung in Warschau beschlossen, die EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Dabei soll es auch bis zum 13. Mai bleiben. Ausnahmen gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und Diplomaten. Polen, die aus dem Ausland zurückkehrten, mussten seitdem für 14 Tage in Quarantäne. Diese Regelung hatte besonders Berufspendler an der Grenze zu Deutschland und Tschechien hart getroffen. In der vergangenen Woche gab es in den polnischen Grenzstädten Zgorzelec (Görlitz), Slubice und Gubin Proteste.