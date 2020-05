Wasserball Champions League beendet: Spandau 04 will weiterspielen

Berlin. Nach der endgültigen Absage der Champions League wegen der Corona-Krise will der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 national unbedingt weitermachen. "Wir wollen auf jeden Fall versuchen, die Saison bei Frauen und Männern zu Ende zu spielen", sagte 04-Präsident und Bundestrainer Hagen Stamm am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dafür seien Termine im August und September angedacht. Derzeit pausiert die Bundesliga auf unbestimmte Zeit.

Nominell stehen die Pokal-Endrunde und die Meisterschafts-Fortsetzung mit Beendigung der Hauptrunde und Playoffs aus. Im Gespräch waren zuletzt auch Spiele unter freiem Himmel. Anfang Juni wollen sich die Vereinsvertreter treffen und bis spätestens zum 1. Juli entscheiden.

"Es geht auch darum, dass unsere Sportart weiter präsent bleibt und nicht heimlich, still und leise von der Bildfläche verschwindet", betonte Stamm. Aktuell ist nur noch ein Teil des 04-Kaders vor Ort in Berlin, die ausländischen Spieler befinden sich seit längerem zumeist in der Heimat. Zudem müssten zunächst die Corona-Regeln für Schwimmbäder und Kontakt-Sportarten gelockert werden, um wieder einen Trainingsbetrieb zu garantieren.

In der Champions League lagen die Wasserfreunde auf Rang sechs der Achter-Gruppe A und hatten noch realistische Chancen auf eines der vier Tickets für das ursprünglich für Anfang Juni geplante Final 8. Nun ist die Königsklasse 2019/20 beendet.