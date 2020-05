Berlin Forum entwickelt Konzepte für die Stadt nach Corona

Welche Folgen hat Corona für den Zusammenhalt – und was davon wollen wir bewahren? Das Berlin Forum sucht Antworten.

Berlin. Der Chorverband Berlin gibt Chören und Chorleitern Tipps zur Umsetzung von Online-Chorproben. „ALBAs tägliche Sportstunde“ bringt Kita- und Schulkindern Sport und Bewegungsfreude in die Wohnzimmer. Ein 15-jähriger Schüler hat eine Website erstellt, über die Hilfsbedürftige Menschen finden, die ihnen beim Einkauf oder der Kinderbetreuung helfen. Die Liste der kreativen und solidarischen Angebote, die unzählige Einzelpersonen und Initiativen in den Zeiten der Corona-Krise ins Leben gerufen haben, ist lang. Doch was wird aus allen diesen tollen Aktivitäten, wenn die Krise vorbei ist?