Wieder illegale Demonstration gegen Corona-Regeln geplant

Berlin. Die Berliner Polizei will eine erneute Demonstration gegen die Corona-Regeln am Freitag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz genau im Auge behalten. Man werde vor Ort sein und sich die Versammlung, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Trotz der vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen sind in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen.

Vor einer Woche hatte die Polizei diese sogenannte Hygiene-Demonstration wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung schnell aufgelöst. Die Stimmung war zum Teil recht aufgeheizt. Kurz danach wurde einige Straßen weiter ein ZDF-Fernsehteam, das zuvor bei der Demonstration gefilmt hatte, von einer Gruppe von etwa 15 vermummten Menschen brutal angegriffen. Auch in den Wochen zuvor hatten dort Menschen demonstriert.

Zuletzt hatten sich am Mittwoch nach einem Aufruf im Internet bis zu 400 Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Augenzeugen berichteten, dass ganz verschiedene Gruppierungen vor Ort waren. Viele Menschen seien aggressiv gewesen. Die Polizei löste die Ansammlung auf. Dabei kam es zu Beleidigungen, Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten. Ein Kamerateam der ARD wurde von einem Mann mit einem Tritt angegriffen.