Berlin. Ein Radfahrer hat in Berlin-Westend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist gegen einen geparkten Lastwagen geprallt. Der 28-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag auf der Nebenstraße der Heerstraße schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )