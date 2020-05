Wetter Drei Tage Sonnenschein in Berlin und Brandenburg

Berlin und Brandenburg können sich auf viel Sonne freuen, erst am Sonntag soll es sich wieder zuziehen. Für Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Sonnenschein ab dem Nachmittag, mit schwachem Wind und Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad. Die Nacht soll dann auf bis zu 3 Grad abkühlen, mit örtlichem Frost in Bodennähe.

Der Freitag bleibt den Wetterexperten zufolge heiter und bringt Maximalwerte von bis zu 20 Grad in Berlin und 22 Grad im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. In der Nacht soll es trocken bleiben und auf Tiefstwerte von 4 Grad abkühlen.

Die Prognosen für Samstag sagen viel Sonnenschein, schwachen Wind und Höchstwerte von bis zu 24 Grad voraus. Erst am Sonntag kann es nach Prognosen des DWD bedeckt und gebietsweise regnerisch werden. Die Maximaltemperaturen liegen voraussichtlich bei 22 Grad in Berlin und 24 Grad im Süden.