In Coronazeiten trennen sich weniger Menschen von ihrem Tier

Im Tierheim Berlin in Falkenberg ist die Zahl der Abgabetiere in den vergangenen Wochen zurückgegangen.

Sie sind zuerst gewünscht und dann auf einmal lästig: Immer wieder landen Hunde, Katzen, Kaninchen und Vögel im Tierheim, weil sich ihre Besitzer nicht mehr um sie kümmern können oder wollen. In Coronazeiten ist das anders. „Wir haben in den vergangenen sieben Wochen weniger Abgabetiere als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum“, sagt Tierheimsprecherin Annette Rost. So seien unter anderem etwa 50 Prozent weniger Katzen abgegeben worden. Das bedeute, dass sich in den Zeiten, in denen viele zu Hause bleiben müssen oder im Homeoffice arbeiten, weniger Menschen von ihren Tieren trennen. Zudem sind viele Reisen in den Osterferien ausgefallen, was zur Folge hatte, dass auch weniger Haustiere ausgesetzt worden sind.