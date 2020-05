Lockerung der Corona-Regeln: Was in Berlin erlaubt wird

Berlin. Der Berliner Senat hat am Mittwoch in einer Sondersitzung unter anderem den Weg für einen Neustart der gastronomischen Angebote in Berlin frei gemacht. Analog zum Nachbarbundesland Brandenburg sollen Betriebe wie Cafés und Restaurants ab dem 15. Mai wieder öffnen, Hotels und Pensionen ab dem 25. Mai wieder Gäste empfangen dürfen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte, trotz der Ankündigungen sei man mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht über den Berg. „Gerade jetzt ist unsere Disziplin wichtig, damit die Lockerungen nicht zu noch mehr Infektionen führen“, sagte er. Das hat der Senat beschlossen:

Gastronomie:

Der Neustart des gastronomischen Angebots in Berlin ist mit hohen Hygieneauflagen verbunden. Sowohl Innen- als auch Außenbereiche der Betriebe sollen zunächst lediglich bis 22 Uhr öffnen dürfen. So sei sichergestellt, dass sich die Menschen entspannt versorgen können, sagte Müller. Darüber hinaus sollen die Gastronomen dafür sorgen, dass geltende Abstandsregeln eingehalten werden können. So müssen die Tische in Restaurants oder Cafés mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt stehen. An einem Tisch sollen entsprechend der neuen Kontaktbeschränkungen, auf die sich Bund und Länder verständigt haben, aber Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten sitzen dürfen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, die Gastronomie sei eine Branche, die von Begegnungen lebe. Der Gesundheitsschutz müsse aber weiterhin oberste Priorität haben. Details zu den Auflagen für die gastronomischen Betriebe will der Senat in einer Sondersitzung an diesem Donnerstag erarbeiten. Bereits klar ist, dass ausschließlich die Bedienung am Tisch erlaubt sein soll. Für das Personal soll keine Pflicht bestehen, eine Maske zu tragen. Der Senat werde aber eine Empfehlung zum Tragen eines Mundschutzes für die Mitarbeiter aussprechen, hieß es.

Tourismus:

Auch das touristische Angebot soll nach und nach hochgefahren werden. Hotels und andere Herbergen sollen ab 25. Mai wieder öffnen dürfen. Auch hier gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Müller sagte, er gehe davon aus, dass vor allem der Inlandstourismus in diesem Jahr eine besondere Bedeutung spielen wird. Der Senat kündigte auch an, dass wieder Stadtrundfahrten in Bussen und Ausflugsfahrten auf Schiffen erlaubt werden sollen.

Handel und Geschäfte:

Für Geschäfte gelten ab dem 9. Mai keine Einschränkungen mehr. Auch die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmeter Fläche noch geschlossen bleiben müssen, wurde vom Senat gestrichen. Allerdings gelten weiterhin Regeln für Abstand und Hygiene sowie die Vorgabe einer Maximalzahl von einem Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Nach den Friseuren in dieser Woche sollen ab 11. Mai auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Nagelpflege wieder angeboten werden dürfen.

Das sagt die Wirtschaft:

Die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, teilte am Mittwochabend mit, die angekündigten Lockerungen brächten die dringend benötigte Perspektive. „Aber selbst bei einer weitgehenden Aufhebung des Lockdowns bleiben wir von einer Rückkehr zu kostendeckenden Geschäftsmodellen in Branchen wie Tourismus, Gastgewerbe und bei den Veranstaltern noch über lange Zeit entfernt“, sagte sie. Kramm forderte deswegen erneut einen Plan, wie diese Betriebe in den nächsten Monaten unterstützt werden können. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, nannte die Lockerungen ein „wichtiges Signal“. „Jetzt geht es darum, so weit wie möglich zur wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren und gleichzeitig verantwortungsbewusst Ansteckungen zu vermeiden. Die Firmen wollen die Verluste der vergangenen Wochen so gut es geht wettmachen“, so Amsinck.

Freibäder und Fitnessstudios:

Zu den Freibädern soll in der Sitzung am Donnerstag ein Konzept erarbeitet werden, sagte Müller. Einen möglichen Termin für ein etwaiges Badeangebot nannte er aber nicht. Mit Blick auf die Fitnessstudios betonte der Senatschef, die Betreiber seien grundsätzliche in der Lage, Gäste und Personal zu schützen. Man habe die Studios in die jetzige zweite Phase der Lockerungen aber noch nicht aufgenommen. Es werde aber eine dritte und vierte Phase geben, so Müller. „Wir müssen jetzt besonnen bleiben, damit wir nicht verspielen, was wir erreicht haben“, sagte er.

Schulen:

Die Schulen der Hauptstadt bestimmen relativ eigenverantwortlich den Fahrplan zur Rückkehr ihrer Schüler. Für kommenden Montag, den 11. Mai, wird lediglich festgesetzt, dass die erste und die fünfte Klasse in Grund- und Gemeinschaftsschulen zurückkehren und die siebte Klassen in den anderen weiterführenden Schultypen. Über die „Präsenzunterrichtszeiten“ der restlichen Jahrgänge entscheiden die Schulkollegien selbst. Ziel sei aber, dass alle Kinder spätestens bis zum 29. Mai ab und zu „mit reduzierter Stundentafel“ in der Schule sitzen. „Wir öffnen die Schulen wieder behutsam“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Wichtig sei immer, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Schüler mit „besonderem Unterstützungsbedarf“, die zu Hause durch digitales Lernen nur schwer erreichbar sind, erhalten unabhängig von ihrer Jahrgangsstufe ab Montag Unterricht vor Ort. Wer zu dieser Gruppe gehört, entscheidet die jeweilige Schule.

Empörung über Rückkehr der Erstklässler

Während die Grundschulen der Stadt auf die Rückkehr der Fünftklässler mehr oder weniger vorbereitet waren – es wurde in einem internen Schreiben der Verwaltung an die Schulen schon vage angekündigt -, kommt die Rückkehr der Schulanfänger völlig überraschend.

Auf Twitter kann man die Empörung ablesen. „Wie sollen wir das denn umsetzen, direkt ab nächsten Montag einen neuen Stundenplan bereit zu haben?? Die Woche ist doch längst geplant“, schreibt beispielsweise der User MrSchmalstieg. Viele sind verärgert, weil ihnen in den Grundschulen nur noch ein Tag für die Vorbereitung bleibt; morgen ist der 8. Mai und damit in Berlin Feiertag. „Das ist doch nicht Ihr Ernst“, ärgerte sich Userin Ophelia über die Senatsbildungsverwaltung. „Warum nun plötzlich die 1. Klassen? Total sinnlos diese Entscheidung.“

