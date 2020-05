Freibäder sollen bald wieder öffnen

Berlin. In Berlin sollen die Freibäder ungeachtet der Corina-Krise wieder öffnen. "Dazu wird ein Konzept morgen beraten im Senat", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwochabend. "Das hat in den letzten Senatssitzungen immer schon eine Rolle gespielt, dass wir überhaupt ein Badeangebot wieder möglich machen wollen." Dabei müsse allerdings zwischen Frei- und Hallenbädern unterschieden werden.

"Das, was jetzt schnell umgesetzt werden kann, ist ein Angebot der Freibäder", sagte Müller. Gerade jetzt zum Sommer hin seien sie es, die in Betracht zu ziehen seien. Einen Termin für die Öffnung nannte Berlins Regierungschef allerdings noch nicht.