Der Fahrplan für die Schulöffnung in Berlin steht fest

Die Schulen der Hauptstadt bestimmen relativ eigenverantwortlich den Fahrplan zur Rückkehr ihrer Schüler. Für den kommenden Montag, den 11. Mai, wird lediglich festgesetzt, dass die 1. und die 5. Klassen in die Grund- und Gemeinschaftsschulen zurückkehren und die 7. Klassen in die anderen weiterführenden Schultypen – also in die Sekundarschulen und Gymnasien.

Wann die restlichen Klassen zurückkehren, darüber entscheiden die Schulen selbst

Über die „Präsenzunterrichtszeiten“ der restlichen Jahrgänge entscheiden die Schulkollegien selbst. Das betrifft die 2., 3. und 4. Klassen in den Grundschulen und die 8. und 9. Klassen in den Gymnasien und 8. Klasse in den Sekundarschulen. Dazu kommt noch die 11. Klasse in den Sekundarschulen mit Oberstufe. Für diese Jahrgänge gibt es keinen vorgegebenen Fahrplan, der wird von jeder Schule selbst bestimmt. Ziel sei aber, dass alle Schüler spätestens bis zum 29. Mai wieder ab und zu „mit reduzierter Stundentafel“ in der Schule sitzen. „Wir öffnen die Schulen wieder behutsam“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Wichtig sei immer, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Ein besonderes Augenmerk hatte man in Berlin auf Schüler mit „besonderem Unterstützungsbedarf“ gelegt. Das sind Schüler, die zu Hause durch digitales Lernen nur schwer erreichbar sind. In Berlin, wo viele Kinder und Jugendliche in eher wirtschaftlich schwachen Elternhäusern aufwachsen, oft unter beengten Bedingungen, ist das für Schulen ein zentrales Thema.

Diese Schüler erhalten - unabhängig von ihrer Jahrgangsstufe - ab kommenden Montag Präsenzunterricht vor Ort. Wer zu dieser Gruppe gehört, entscheidet die jeweilige Schule. Ausdrücklich werden von der Senatsverwaltung für Bildung aber Schüler von Willkommensklassen genannt, die häufig zu dieser Gruppe gehören.

Die meiste Zeit werden Schüler weiter von zu Hause lernen

Der Fahrplan für den Präsenzunterricht mit reduzierter Stundenzahl wird bis zu den Sommerferien gelten. Die meiste Zeit werden die Schüler also weiterhin von zu Hause lernen. Zu der Frage, welche Fächer unterrichtet werden sollen, gab es keine Angaben - auch das hängt sicherlich damit zusammen, wer vom Kollegium überhaupt einsetzbar ist. Oft können nur 70 Prozent der Lehrer für die Arbeit in den Schulen eingesetzt werden - die anderen gehören der Risikogruppe an.

Verschiedene Schulleitungsverbände begrüßten den Plan der Senatsverwaltung für Bildung. „Das ist ein wichtiger Schritt in die Normalität“, sagte beispielsweise Astrid-Sabine Busse vom Interessenverband der Berliner Schulleitungen. Miriam Pech und Sven Zimmerschied, die Vorsitzenden der ISS-Schulleiter, begrüßten die „eigenverantwortlichen Handlungsspielräume“, die alle Schulen jetzt hätten.