Corona-Lockerungen: Wann Berliner Schulen wieder öffnen - der Fahrplan

Berlin. Die Schulen der Hauptstadt bestimmen relativ eigenverantwortlich den Fahrplan zur Rückkehr ihrer Schüler. Für den kommenden Montag, den 11. Mai, wird lediglich festgesetzt, dass die 1. und die 5. Klassen in die Grund- und Gemeinschaftsschulen zurückkehren und die 7. Klassen in die anderen weiterführenden Schultypen – also in die Sekundarschulen und Gymnasien.