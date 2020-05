36 Millionen Euro Soforthilfe an Bank zurückerstattet

Nach Angaben eines Sprechers der Investitionsbank Berlin haben schon mehr als 4000 Antragsteller zu viel gezahlte Soforthilfe zurückerstattet. Insgesamt wurden der IBB bislang mehr als 36 Millionen Euro Soforthilfe zurückgezahlt. „Wir vermuten dahinter keinen Betrug, sondern versehentlich zu viel beantragte Soforthilfe“, sagte ein Sprecher der Berliner Morgenpost. „Anfangs konnten drei verschiedene Summen in drei Modellen beantragt werden. Wir gehen davon aus, dass in den meisten Fällen Fehler bei der Beantragung gemacht worden sind und jetzt das zuviel ausgezahlte Geld zurücküberwiesen wird.“ Zudem wurden in den vergangenen Tagen Rechtsbelehrungen an die Antragsteller verschickt. „Vermutlich sehen einige jetzt, dass sie Geld beantragt haben, das ihnen nicht zusteht.“

Die Anträge würden inzwischen noch genauer geprüft. In 220 Fällen laufen laut IBB Ermittlungen wegen Betrugsverdachts. Bislang hat die Investitionsbank Berlin nach eigenen Angaben fast 1,8 Milliarden Euro ausgezahlt – das meiste davon an Kleinunternehmer mit bis zu fünf Angestellten. Arabische Clans im Visier der Ermittler Ende April hatten Finanzexperten des Landeskriminalamtes (LKA) in einer Anfangsrecherche festgestellt, dass arabische Clans in Berlin im großen Stil Corona-Soforthilfen beantragt und kassiert haben sollen. Bei ersten Ermittlungen stieß man auf mehr als 200 solcher Anträge. Das berichtete der „Spiegel“ und berief sich auf Ermittlerkreise. Finanzexperten der Berliner Polizei hätten Wohn- und Geschäftsadressen von mehreren Großfamilien mit den Daten der Investitionsbank Berlin (IBB) abgeglichen, heißt es dem Bericht. Abgefragt worden seien nur wenige Anschriften aus früheren Verfahren, mehr als 250 Treffer habe diese erste Recherche ergeben. Diese große Zahl habe die Ermittler verblüfft. Zu den Empfängern der Soforthilfe zählte demnach auch ein Angehöriger der Großfamilie R. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen wollten sich die Ermittler des LKA nicht äußern. „Solche Ermittlungen sind sehr komplex und dauern seine Zeit“, sagte der Berliner Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter e.V. (BDK), Daniel Kretzschmar. Man arbeite sehr eng und intensiv mit der Staatsanwaltschaft zusammen.