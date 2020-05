Britzer Garten soll moderner werden

Berlin. Der Britzer Garten in Berlin-Neukölln soll in den kommenden Jahren in Teilen saniert und weiterentwickelt werden. Dazu werde ein Planungsteam bis Ende 2020 ein Modernisierungskonzept ausarbeiten, teilte Parkbetreiber Grün Berlin am Mittwoch mit. Auch Besucher sollen darin einbezogen werden. Bereits ab Ende des Jahres wird demnach der Wasserspielplatz im Osten des Parks saniert. Dort soll es unter anderem Fahrradstellplätze geben. Für die Zukunft ist demnach auch geplant, die Wasserstelle mit neuen Spielanlagen zu ergänzen. Der Britzer Garten wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 1985 eröffnet.

( dpa )