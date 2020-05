Die Wochenmärkte in Charlottenburg-Wilmersdorf, die normalerweise jeden Freitag stattfinden, fallen diese Woche aus. Sie können nicht vom Tag der Befreiung auf den Donnerstag verlegt werden. Grund hierfür sind Personalengpässe beim Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf.

Betroffen sind die Märkte in der Preußenallee, der Eberbacher Straße am Rüdesheimer Platz, am Klausenerplatz sowie in der Nestorstraße. Felix Recke, Vorsitzender der FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf, kritisiert, dass durch den Ausfall des Wochenmarkts an der Preußenallee insgesamt 40 Händler Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Dies treffe sie in Zeiten der Coronakrise besonders hart.

FDP-Fraktion fordert mehr Flexibilität des Ordnungsamtes

„Die Märkte gehören zur Grundversorgung und dürfen nicht lapidar mit einem Hinweis auf Personalengpässe ausgesetzt werden“, erklärt Recke dazu auf Facebook. Er fordert das Ordnungsamt auf, „bei der Erfüllung der Auflagen“ in Bezug auf das Coronavirus mehr Flexibilität zu zeigen.

Der für das Ordnungsamt zuständige Stadtrat Arne Herz (CDU) antwortet Recke in einem Kommentar: „Der Verwaltung in diesen Zeiten und vor dem Hintergrund der letzten Wochen Flexibilität abzusprechen und Worte wie ,lapidar’ zu benutzen, ist allerdings ziemlich daneben und realitätsfern.“ Das Ordnungsamt bemühe sich „seit Wochen mit aller Kraft“, den Betrieb der Märkte im Bezirk zu gewährleisten.

Für andere Feiertage gibt es bereits Ersatztermine

Für jeden anderen Feiertag im Jahr 2020 habe er Ersatztermine finden können, sagte Herz der Berliner Morgenpost. Die Organisation sei am Tag der Befreiung besonders schwierig, da es sich um einen einmaligen Feiertag handele und Sicherheitskräfte wegen der Corona-Krise verstärkt auf anderen Märkten eingesetzt werden.

Herz verweist auf die erfolgreiche Verlegung vergangener Wochenmärkte, die am Karfreitag sowie am 1. Mai nicht stattfinden konnten. Er habe sich ebenfalls Gedanken über eine Lösung für den Tag der Befreiung gemacht. „Aber irgendwann sind auch unsere Kräfte bei den Mitarbeitern in diesen Zeiten endlich“, sagt Herz.