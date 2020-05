Mitte nimmt mit Parken 1,5 Millionen Euro weniger ein

Berlin. In den vergangenen Wochen mussten Verwaltungsmitarbeiter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ihre eigentlichen Aufgaben pausieren. Welche finanziellen Folgen auch daraus resultieren können, zeigt sich am Beispiel der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte. Für den Monat März rechnet der Bezirk mit Mindereinnahmen von rund 1,5 Millionen Euro, wie Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) in der Bezirksverordnetenversammlung sagte. Der Bezirk betont auf Anfrage, dass es sich dabei um erste Schätzungen handele. Jedoch: „Die Parkraumüberwachung musste besonders Ende März beziehungsweise im April reduziert ‎werden“.

Der Autoverkehr war auch spürbar zurückgegangen

Einnahmen des Bezirks aus Knöllchen fielen daher geringer aus. Fehlende Kontrollen sind nicht der einzige Grund für das Defizit. Berücksichtigt sind darin auch geringere Einnahmen an den Parkscheinautomaten. Mit den Ausgangsbeschränkungen war ab der zweiten Märzhälfte auch der Autoverkehr deutlich zurückgegangen. Entsprechend wurden weniger Parkscheine gelöst.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

In anderen Bezirken ist der Effekt kaum spürbar. „Wir können nicht feststellen, dass es einen deutlichen Einbruch gegeben hat“, sagte Pankows Ordnungsstadtrat Andreas Krüger (für AfD) bezogen auf die März-Zahlen. Im April könnten sich weniger gewordene Besuche allerdings bemerkbar machen. Von einem Rückgang wie in Mitte könne jedoch keine Rede sein. „Wir haben vor allem Wohngebiete, in Mitte gibt es reine Dienstleistungsbereiche. Die haben dadurch deutlich mehr Besucherverkehr“, erklärte Krüger. Zudem sind die Parkgebühren im Bezirk Mitte teils höher.

Steglitz-Zehlendorf rechnet auch mit geringeren Einnahmen

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf rechnet mit geringeren Einnahmen. „Es ist schon damit zu rechnen, dass es auch in Steglitz-Zehlendorf Mindereinnahmen in der Parkraumbewirtschaftung geben wird“, sagte Ordnungsstadtrat Michael Karnetzki (SPD). Diese ließen sich derzeit jedoch nicht beziffern. In der Höhe sei man von den Werten in Mitte jedoch in jedem Fall deutlich entfernt. Was alle Bezirke betonen: Jetzt wird wieder in vollem Umfang kontrolliert.