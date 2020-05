Eltern demonstrieren vor dem Kanzleramt

Berlin. „Lasst uns nicht hängen“ lautete am Mittwoch das Motto der Mini-Demonstration, dazu wurde eine Wäscheleine vor dem Kanzleramt gespannt und – im angemessenen Corona-Abstand – mit Kinderkleidung und Mini-Transparenten bestückt. „Wir wollen, dass die Perspektive der Kinder stärker gesehen wird“, sagte Initiator Sarkis Bisanz. Gerade die Kleinsten in der Gesellschaft litten sehr unter den Kitaschließungen. Der Anlass, sich zu engagieren, war ganz konkret. Nach vier Wochen Kitaschließung hätten seine Frau und er eine schluchzende Tochter im Bett vorgefunden. Was denn los sei, fragten die verstörten Eltern die Vierjährige. Sie vermisse ihre Freundinnen und ihre Erzieher so sehr. „Da wurde mir klar, dass es nicht nur um die körperliche Gesundheit der Kinder gehen kann, sondern auch um die psychische“, sagt Bisanz.

Netzwerk „Eltern in der Krise“ agiert deutschlandweit

Die kurzfristig geplante Aktion fand innerhalb des Netzwerks „Eltern in der Krise“ statt. Die noch junge Facebook-Gruppe hat schon über 9000 Mitglieder. Viele Eltern fühlen sich in der Corona-Krise von der Politik im Stich gelassen. „Wir können nicht mehr“, heißt ein aktueller Aufruf. Das Netzwerk „Eltern in der Krise“ agiert deutschlandweit – es geht um Überforderung in den Familien, Vereinsamung der Kinder, mangelnde Strategien bei der Bildungspolitik. Ein wichtiges Thema ist auch, welche arbeitenden Eltern in ihren Berufen oder Projekten als „systemrelevant“ gelten. Denn nur die haben einen Anspruch auf Notbetreuung in Kita und Grundschule. In Berlin ist die Liste dieser Berufe seit dem 27. April relativ lang, Alleinerziehende gehören automatisch dazu.

Eltern fürchten, dass die Not aus dem Fokus rückt

Die Demonstration war bei der Polizei und dem Innenministerium angemeldet, mehr als 20 Teilnehmer durfte sie nicht haben. Bisanz betont, es gehe ihnen um mehr als nur den Moment. Durch die Corona-Krise drohe, sich grundsätzlich etwas zu verschieben. Bislang sei der Druck, die Kitaplatz-Zahlen in der Hauptstadt zu erhöhen, immer hoch gewesen. Nun würden die Kinder wochenlang zu Hause betreut. „Geht ja doch“, denke da womöglich der eine oder andere Politiker. Dagegen wolle man ein Zeichen setzen.

