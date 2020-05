Berlin. Auch wenn der Schulbetrieb langsam wieder hochfährt, von einem normalen Schulalltag sind wir noch weit entfernt. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Aber was heißt das für die Schüler? Ralf Treptow, Schulleiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow und Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, stellt klare Forderungen an die Politik.

Herr Treptow, nach und nach kehren Schüler in die Schulen zurück, zumindest tageweise. Gleichzeitig wird weiter digital unterrichtet. Aus der Politik heißt es, die Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht sei dem Normalbetrieb an Schulen fast gleichwertig. Stimmt das?

Ralf Treptow Nein, das ist eben gerade nicht so. Es ist nicht ansatzweise gleichwertig. Die normalen Stundentafeln des Landes Berlin sind im Prinzip seit Mitte März außer Kraft gesetzt, die obligatorischen Stundenpläne aller Schulen gelten nicht mehr. Als dann die zehnten Klassen als erste zurückkehrten, hieß der Auftrag: Unterricht vorrangig in den Kernfächern. Die Formel, dass Präsenzunterricht plus Online-Unterricht gleichwertig sei, ist eine reine Sprechblase. Das stimmt nicht.

Das heißt für die Schüler?

Meine größte Sorge ist, dass wir bald 40 Prozent des Schuljahres verloren haben. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Schülern des zweiten Qualifikationssemesters, also denen, die nächstes Jahr Abitur machen. Ihnen fehlt entscheidender Stoff. Man sagt ja immer, die Ältesten können sich das zu Hause gut selbst erarbeiten. Aber das hat seine Grenzen. Wir haben hier keine jungen Akademiker, sondern junge Erwachsene vor uns. Die brauchen den Austausch und die entsprechende Vorbereitung im Unterricht. Wie sollen wir denen im nächsten Frühjahr das Abitur abnehmen?

Also ist die Situation nur für die ältesten Schüler ein Problem?

Nein, für alle Jahrgänge. Man muss sich nur mal in die Situation der Lernanfänger hineindenken, Klassenstufe 1. Im ersten Jahr sollen ja die Grundlagen gelegt werden: Lesen, Schreiben, Rechnen. Und die konnten gerade mal die Hälfte des Schuljahres in der Schule lernen. Das wird uns im schlechtesten Falle über ein Jahrzehnt verfolgen.

Was schlagen Sie als Lösung vor?

Derzeit fährt die deutsche Bildungspolitik auf Sicht durch den Corona-Nebel. Es heißt, wir werden schrittweise wieder einsteigen. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, dass nach den Sommerferien wieder noch mehr Normalbetrieb möglich sein wird. Aber wir müssen akzeptieren, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist – weil ein Impfstoff fehlt. Demzufolge brauchen wir ein realistisches Ziel. Dieses Ziel könnte sein, dass man in dieser schwierigen Zeit von der Zwölf-Monats-Länge eines Schuljahres abweicht.

Das heißt?

Wir verlängern dieses Schuljahr bis zum 31. Januar 2021. In dem zusätzlichen halben Jahr könnten wir auf alle Fälle die fehlenden 40 Prozent aufholen. Sogar, wenn wir noch im Schicht- oder Blockmodell und in kleinen Gruppen unterrichten. Das kriegen wir dann hin. Dann gibt es die entscheidenden Versetzungszeugnisse im Januar. Und ab Februar beginnt ab da das neue Schuljahr – hoffentlich im Normalbetrieb und ohne Corona-Nebel. In Deutschland wurde der Schuljahresrhythmus im Laufe der Geschichte schon mehrmals umgestellt. So kriegen wir das hin.

Und wenn bis zum nächsten Winter noch kein Impfstoff gefunden worden ist?

Dann muss man konsequent sagen, dass auch das darauffolgende Schuljahr auf anderthalb Jahre verlängert wird. Dann ist man im Jahr darauf wieder im normalen Rhythmus: Versetzungszeugnis im Sommer.

Gibt es noch eine andere Forderung?

Ja, wir müssen als Gesellschaft unsere digitalen Hausaufgaben machen. Völlig unabhängig von der Corona-Krise. Wir müssen die Schulgebäude zügig an das schnelle Internet anschließen, brauchen eine Vernetzung und eine gute Wlan-Struktur. Und wir müssen uns einigen, wie die digitalen Endgeräte der Schüler in den Schulalltag eingebunden werden. Das wäre ein wirklicher Gewinn für die Schule: In der Coronazeit, damit man von zu Hause aus am Unterricht vor Ort in der Schule mitwirken kann. Und auch später – nach Corona – müssen kranke Schüler nichts mehr von dem versäumen, was im Unterricht vermittelt wird.

Aber echter Unterricht von Angesicht zu Angesicht ist immer vorzuziehen, oder?

Selbstverständlich! Es ist schön, dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern, durch die Krise mitbekommen haben, dass Unterricht ein Erlebnis ist. Zu gucken, wie andere denken und sich auszutauschen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh meine Lehrkräfte sind, wieder vor Ort unterrichten zu können. Als die 11. Klassen zurückkamen, bin ich durch alle Kurse gegangen. Ich sah nur glückliche Gesichter – bei Lernenden und Lehrenden.

