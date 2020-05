Berlin, wie haste dir verändert!

Berlin. Am Bahnsteig in Templin (Uckermark) wendet sich eine Radfahrerin mit verschwörerischer Miene an mich: „Sie warten doch auch bis zuletzt mit dem Einsteigen? Damit man die Maske nicht länger tragen muss als nötig?“ Auf der Anzeige läuft neben der Abfahrtszeit ein Endlos-Hinweis auf die Maskenpflicht – das Motto dieser Tage. Als wir im Zug sitzen, tragen tatsächlich alle Fahrgäste und der Kontrolleur Masken. Nur zwei Männer poltern ohne Mundschutz, dafür mit Bierflaschen in den Händen durch den Wagen. Die Radfahrerin wendet sich ab, zupft ihre Maske hoch und beißt verschämt in eine Klappstulle. 90 Minuten wird die Rückfahrt nach Berlin dauern. Was erwartet einen nach zwei Wochen Abwesenheit?

Auf dem Land ist Berlin in die Ferne gerückt wie ein fremdes Land, aus dem nur die exotischen Meldungen nach außen drangen. Bilder von Aluhut-Demonstranten und Impfgegnern am Rosa-Luxemburg-Platz. Corona-Partys. Aber auch Radwege, die in der ganzen Stadt „aufpoppten“ wie Blumenteppiche, weil angeblich niemand mehr Auto fährt. Die Randnotiz vom fertiggestellten BER wurde im Dorf als Witz weitererzählt.

Zwischendrin riefen mich besorgte Freunde aus Westdeutschland an: Ob sie ihre Kinder unbesorgt nach Berlin zurückschicken könnten zum Studium? Oder auch: Ob sie die Sommerferien nicht dieses Jahr bei uns auf dem Land verbringen könnten? Bisher war das meist nachgefragte Ziel immer unsere Berliner Wohnung gewesen. Jetzt halten viele Berlin für Deutschlands heimliche Viren-Hauptstadt.

Dealer auf Parkbänken, Wegebier statt Gesichtsmaske

Am Bahnhof Ostkreuz stelle ich mich mit dem Fahrrad in einer Schlange am Fahrstuhl an. S- und U-Bahnen will ich vermeiden, auf Twitter habe ich Bilder überfüllter Züge gesehen. Gleich mehrere Menschen beraten mich, wie man den richtigen Bahnhofsausgang findet. „Wo wollen Sie denn hin?“ Unverständnis, als ich misstrauisch reagiere. Erster Lerneffekt: In Berlin wird nicht mehr gemeckert. Man hilft sich jetzt in der Krise.

Welche Krise? Das frage ich mich auf dem Weg durch Kreuzberg. Im Görlitzer Park sitzen am Sonntag Dutzende Dealer friedlich auf Parkbänken neben knutschenden Pärchen und spielenden Kindern. „Hey, wie geht’s?“, ein Mann hält mir ein Zellophantütchen hin. Also doch alles wie immer? Dann: Stau. Der erste seit Wochen. Aber in einer Seitenstraße, am Sonntag? Vor mir versuchen ein SUV und ein Lieferwagen zu wenden. Hinter einer rot-weißen Bake wimmeln Kinder auf Fahrrädchen, dirigiert von Eltern in Warnwesten. Eine der temporären Spielstraßen, erinnere ich mich – Teil des neuen Kreuzberger Straßenkampfes, den die Politik gerade beginnt und bei dem es, wie sollte es in Kreuzberg anders sein, mal wieder um „Umverteilung“ geht. Wenn auch in diesem Fall nicht von Reichtum, sondern von Stadtraum.

Während die Kinder in ihrer Zone gehorsam Abstand halten wie im Verkehrsgarten, drängen sich am Landwehrkanal die Erwachsenen dicht an dicht. Wegebier statt Maske, Freiheit statt Vernunft. Kurz fühle ich mich wieder zu Hause. Allerdings in einer anderen Zeit, die sich nicht zurückholen lässt.

Die U-Bahnen sind plötzlich leer und leise

Der nächste Tag beginnt mit Regen und deswegen mit der U-Bahn. Am Hermannplatz weisen zwei Sicherheitsleute die Fahrgäste auf die Maskenpflicht im ÖPNV hin. Ein Händler hat daneben einen Stand mit Mund-Nasenschutz aufgebaut. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) selbst verkaufen keine Masken, lerne ich. Obwohl sich das lila Tarnfleckendesign doch anböte. Die Züge sind unerwartet leer, deswegen fällt noch mehr auf, wie dreckig sie sind. Und wie leise. Keine Bettler, keine Musikanten.

Leerer Breitscheidplatz,Gedächtniskirche ohne Gerüste – und kaum ein Mensch kommt, um den seltenen Moment zu genießen

Das gilt bei Regen offenbar für die ganze Stadt. Im Kaufhaus am Alexanderplatz stehen mehr Verkäufer, als es Kunden gibt. Wie zu Ostzeiten laufen die Menschen schweigend durch die Etagen wie bei einer Besichtigung. Kaum jemand kauft etwas. Zu den Erfahrungen der Krise gehört auch, dass das Einkaufen sich anders anfühlt. Nicht nur wegen der Masken. Wochenlang stand das Thema Versorgung im Vordergrund und das beschämende Hamstern. Wir haben gelernt zu fragen, was wir wirklich brauchen. Und was es uns wert ist.

Berlin ohne Menschen: Seit die Restaurants zu sind, kleben überall Schilder. Auf Zetteln werben Gaststätten und Bars an Laternen und Ampeln verzweifelt für ihre Lieferangebote. Sogar am Holocaust-Mahnmal hängt eine Salatkarte. Es ist aber niemand da, um zu bestellen. Vielleicht kann man an diesem Ort am besten verstehen, was mit Berlin gerade passiert. Keine Schulklassen, keine fotografierenden Japaner, keine Kutschen und Reisebusse mildern den Eindruck. Am Holocaust-Mahnmal ist Berlin jetzt ganz allein mit seiner Geschichte. Schwer auszuhalten. Deswegen sollte man hingehen. Zumal in diesen Tagen.

Brandenburger Tor: Ein Presslufthammer dröhnt durch die Stille

Am Brandenburger Tor bewacht an diesem Morgen ein grüner Polizeiwagen einen einzelnen Bauarbeiter vor der amerikanischen Botschaft. Ein Presslufthammer dröhnt durch die Stille. Normalerweise wird einem hier nach wenigen Sekunden das erste Handy hingehalten mit der Bitte, ein Erinnerungsfoto mit Tor zu schießen. Diesmal sind nur zwei Frauen da, die selbst Bilder machen. Eine Hobbyfotografin hockt mit der Kamera im Anschlag auf dem Platz, eine Dame mit blumengeschmücktem Rad versucht, die große Leere am Tor auf ein Tablet zu bannen.

Viola Engelien aus Neukölln kommt von der „Klingel-Demo“ gegen die geforderte Autokaufprämie am Kanzleramt, sagt sie. Und dass sie einen Stopp auf dem Rückweg eingelegt hat, um diesen „romantischen“ Moment zu erleben. Einmal ganz allein mit dem Brandenburger Tor. „Zu Mauerzeiten haben wir oft auf den Holzpodesten im Westen gestanden und hier herübergeschaut.“

Auch Karen, Ben und Arne kommen von der Demonstration, sie sind mit einem Kunstwerk aus einem alten BMW-Motor unterwegs, der mal 280 PS hatte und jetzt auf einer golden schillernden Rettungsdecke ruht – aufgebahrt auf einem modernen E-Lastenrad. „Wir sind die Verrückten, die glauben, dass man auch ohne Auto leben kann“, erläutern sie ihr Engagement, das sich an diesem Ort in diesem Moment fast überflüssig anfühlt. Es fährt ja kein einziges Auto am Pariser Platz. Aber es fehlt auch das summende Gewimmel aus Verkehr und Leierkasten, kreischenden Teenagerkreischen und schlurfenden Reisegruppen.

Die großen Plätze wirken wie zu Mauerzeiten

Während sich meine Berliner Freunde dieser Tage auf dem Tempelhofer Feld oder zu Spaziergängen auf einsamen Friedhöfen verabreden, wirkt die Stadt an den anderen Orten wie automatisch betrieben. Die S-Bahnen öffnen und schließen ihre Türen synchron wie in einem Ballett. In den Fernbahnhöfen läuft eine Ansage auf Deutsch und Englisch, die etwas unerwartet Depressives hat. „Keep distance. Together against corona.“ Punkt. Eine Ansage wie mit Maske gesprochen: Das Lächeln fehlt.

Als die Sonne wieder scheint, teste ich mit dem Rad die großspurig angekündigte „Bike-Lane“ am Landwehrkanal. Sie entpuppt sich als eine Art Baustellenabschnitt samt Baustellenfahrzeug im Weg. Ich weiche einer zerschmetterten Bierflasche aus. Ein heruntergefallenes Wegbier oder ein Statement?

Der Tauentzien ist ein buntes Blumenmeer

Und stimmt es wirklich, dass in der Krise der Himmel über Berlin jetzt noch blauer ist als sonst? Weniger Flugzeuge, weniger Autos sollen die Ursache sein. An diesem Tag ziehen dicke Maiwolken über den Himmel wie Ausflugsdampfer. Am Wittenbergplatz stehen die Menschen Schlange fürs gerade wiedereröffnete KaDeWe oder genießen auf Bänken die Sonne – Aufbruchstimmung. Der Tauentzien hat sich in ein buntes Blumenmeer verwandelt, stelle ich erfreut fest.

Und: Das Meer duftet. Vielleicht stimmt die These mit der besseren Luft doch. Am Breitscheidplatz sonnt sich der Wasserklops allein mit sich selbst. Noch so ein seltener Moment: Die Gedächtniskirche hat keine Gerüste mehr – und keiner guckt. Immerhin sind die Kerzen am Gedenkort des Anschlags wieder da, die zwischenzeitlich jemand abgeräumt hatte. Auch diese Nachricht war außerhalb von Berlin wohl besorgter aufgenommen worden als in der Stadt

Viola Engelien genießt vor dem Brandenburger Tor einen seltenen Moment, fast allein am historischen Ort.

selbst.

Zu Hause stelle ich fest: Meine Fotos der Plätze und Straßen erinnern an Postkarten aus Mauerzeiten. Auch damals wirkte die Stadt größer und steinerner, weil die Menschen fehlten. Abends feiern meine Kreuzberger Nachbarn auf dem Balkon eine kleine Party. Ich beschließe für mich, dass es keine Corona-Party sein muss. Sondern vielleicht einfach der Beginn einer neuen Normalität.