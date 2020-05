Hoppegarten erhält Genehmigung für Geister-Rennen

Hoppegarten. Die Galopprennbahn Hoppegarten darf trotz Coronavirus-Pandemie zwei Geister-Renntage austragen. Man habe vom zuständigen Gesundheitsamt die Genehmigung, am 10. und 31. Mai Renntage ohne Zuschauer durchzuführen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Galopper startet am Donnerstag in Hannover in die neue Saison, ebenfalls ohne Zuschauer.

Aufgrund der Corona-Krise musste der traditionelle Saisonstart am 1. Mai verschoben werden. Der Dachverband Deutsche Galopp hatte das Rennprogramm zuvor bereits komprimiert. Es sieht bis auf Weiteres Geister-Rennen auf jeweils nur einer Rennbahn vor. Zudem wurde ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt.

Ob auch die geplanten Renntage auf der Galoppbahn in Dresden stattfinden können, war zunächst noch unklar. "Derzeit planen wir mit Renntagen ohne Besucher am 30. Mai und 13. Juni", sagte Thomas Schmidt vom Dresdner Rennverein. Die Genehmigungen stünden aber noch aus. "Wir hoffen auf eine Vorbild-Wirkung der bis dahin durchgeführten Renntage."